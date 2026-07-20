Vasile Tofan a prezentat programul de activitate al Guvernului său.

Vasile Tofan a prezentat programul de activitate al viitorului Guvern, intitulat „Economia europeană, statul eficient”. Cu acest document, echipa sa se va adresa marți, 21 iulie, Parlamentului pentru a solicita votul de încredere.

Potrivit lui Tofan, programul va deveni principalul criteriu după care va fi evaluată activitatea noului cabinet de miniștri, scrie omniapres.md.

„Mâine, împreună cu echipa de miniștri, voi veni în Parlament pentru a cere votul de încredere. Începem cu un obiectiv clar – să readucem energia, inițiativa și optimismul în dezvoltarea țării”, a declarat Tofan.

Potrivit acestuia, Guvernul intenționează să repornească economia, să susțină antreprenorii, să creeze locuri de muncă mai bine plătite și să construiască un „stat mai compact și eficient”.

Programul guvernamental are 147 de pagini și cuprinde patru secțiuni mari: viziunea Guvernului, problemele structurale ale Republicii Moldova, cinci priorități ale Guvernului și politici sectoriale care conțin măsuri pentru toate ministerele și domeniile de activitate.

În document, Guvernul își asumă cinci angajamente strategice: repornirea economiei, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, construirea unui stat eficient și digital, consolidarea securității și justiției, precum și creșterea calității vieții.

În blocul economic, Guvernul promite reducerea birocrației și a numărului de documente permisive, implementarea unui sistem de verificări, facilitarea accesului afacerilor la finanțare și dezvoltarea Fondului fondurilor. De asemenea, se planifică listarea pe piața de capital a cel puțin zece companii moldovenești, dezvoltarea Moldova HiTech Park, stimularea investițiilor în tehnologii și inteligență artificială, creșterea exportului de produse cu valoare adăugată ridicată, realizarea unei reforme fiscale orientate spre investiții și reducerea economiei subterane.

În partea de integrare europeană, documentul prevede finalizarea negocierilor și pregătirea semnării Tratatului de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028, pentru ca Moldova să fie pregătită să adere la Uniunea Europeană până în 2030. Pentru aceasta, Guvernul intenționează să deschidă toate cele șase clustere de negociere încă din 2026, să accelereze absorbția fondurilor europene și să evalueze activitatea fiecărui minister în funcție de progresul în procesul de eurointegrare.

Programul prevede, de asemenea, o reformă amplă a administrației publice. Printre măsurile anunțate se numără auditul funcțional al tuturor instituțiilor centrale de stat, comasarea sau desființarea structurilor cu competențe duplicat, digitalizarea completă a serviciilor publice, reforma administrativ-teritorială, reorganizarea nivelului raional de guvernare și o gestionare mai eficientă a întreprinderilor de stat, inclusiv restructurarea, listarea la bursă sau privatizarea acestora, dacă va corespunde intereselor publice.

În domeniul securității, guvernul promite investiții în sistemul de apărare antiaeriană, combaterea crimei organizate, consolidarea securității cibernetice și protejarea proceselor electorale de interferențele externe. În plus, documentul prevede finalizarea construcției liniei electrice Vulcănești–Chișinău, dezvoltarea conexiunilor energetice cu România și modernizarea sistemului național de protecție civilă.

În domeniul social, puterea executivă promite o creștere previzibilă a salariului minim, crearea a cel puțin 3.000 de locuri noi în creșe, digitalizarea sistemului de protecție socială, dezvoltarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități și cetățenii în vârstă, precum și măsuri pentru reducerea violenței împotriva femeilor și combaterea femicidului.

„Programul nostru se numește „Economia europeană, stat eficient”. Este angajamentul după care vom lucra și după care vă rugăm să ne evaluați”, a declarat Vasile Tofan.