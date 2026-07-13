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13 Iulie 2026, 14:47
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Vasile Tofan a avut consultări cu membrii Guvernului

Candidatul la funcția de premier, desemnat de Maia Sandu, Vasile Tofan, a anunțat că în această săptămână începe pregătirea programului de guvernare, cu care intenționează să meargă în Parlament pentru a cere votul de încredere.

Vasile Tofan a avut consultări cu membrii Guvernului.
Vasile Tofan a avut consultări cu membrii Guvernului.

Despre aceasta a scris el pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Tofan, în următoarele zile va purta consultări cu asociațiile de profil, reprezentanții societății civile și fracțiunile parlamentare. De asemenea, astăzi și mâine candidatul la funcția de șef al Guvernului se întâlnește cu fiecare ministru pentru a discuta principalele sarcini pentru următoarele 12 luni, problemele din activitatea ministerelor și prioritățile legate de integrarea europeană.

„Ce schimbăm, ce accelerăm, ce nu funcționează și e nevoie de a fi făcut altfel - orice decizie de guvernare trebuie să pornească, în primul rând, de la impactul asupra vieții oamenilor”, a scris Tofan.

Reamintim că anterior președinta Maia Sandu l-a propus pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. După pregătirea programului de activitate și formarea componenței Cabinetului de miniștri, candidatul trebuie să le prezinte Parlamentului aceste documente și să solicite votul de încredere.

Vasile Tofan a avut consultări cu membrii Guvernului

Vasile Tofan a avut consultări cu membrii Guvernului

Vasile Tofan a avut consultări cu membrii Guvernului

Vasile Tofan a avut consultări cu membrii Guvernului

Vasile Tofan a avut consultări cu membrii Guvernului

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