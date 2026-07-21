Vartanean: Guvernul lui Tofan nu va rezista mai mult de opt luni.

Guvernul condus de Vasile Tofan nu va rezista mai mult de șase-opt luni, a declarat deputatul Blocului „Alternativa”, Gaik Vartanean.

Parlamentarul anticipează conflicte între premier și Partidul Acțiune și Solidaritate, inclusiv între diferite „grupări” din interiorul formațiunii, scrie realitatea.md.

„Evident, am citit acest program. Din păcate, nu a fost timp suficient pentru a citi acest program… dar am citit aceste pagini. Este un program scris de un om care știe cum să scrie programe, dar, din păcate, acest om nu este cel care va controla Guvernul”, a declarat Gaik Vartanean.

Deputatul consideră că tensiunile vor deveni mai vizibile începând din toamnă.

„Evident că înțelegem că conflictele dintre Tofan și partidul PAS, dar și grupările din interiorul PAS, vor fi mult mai multe începând cu septembrie-octombrie. Cred că acest Guvern nu va supraviețui mai mult de șase-opt luni”, a adăugat parlamentarul.