16 Iulie 2026, 07:43
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Usatîi: Pentru funcția de ministru al Economiei este propus un fost jurnalist
Liderul „Partidului Nostru” a declarat că i s-a comunicat candidatura de către pretendentul la funcția de prim-ministru, Vasile Tofilat.
Potrivit politicianului, el a discutat componența viitorului Guvern cu candidatul la funcția de prim-ministru, Vasile Tofilat.
„M-a supărat. A numit un jurnalist drept potențial candidat pentru funcția de ministru al Economiei. Sper foarte mult că își va schimba părerea”, a spus Usatîi.
Totodată, liderul „Partidului Nostru” a menționat că știe despre cine este vorba, însă a refuzat să dezvăluie numele candidatului.
Usatîi a declarat, de asemenea, că în opoziție există persoane care ar putea deveni miniștri buni, însă, potrivit lui, astfel de opțiuni nu sunt discutate.