Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a făcut o analogie fotbalistică – a comparat-o pe președinta Maia Sandu cu Lionel Messi, iar partidul PAS cu „echipa obosită a Argentinei”.

„Lionel Messi îl știe toată lumea, corect? Pe domnul Tofan nu-l cunoaștem bine. De aceea, Maia Sandu e Lionel Messi, iar obosiții din PAS sunt naționala Argentinei”, a declarat Usatîi, citat de unimedia.info.

Reamintim că în finala Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, echipa Spaniei a învins Argentina cu scorul de 1-0. După aceasta, căpitanul echipei Argentinei, Lionel Messi, a anunțat că își încheie cariera la echipa națională.