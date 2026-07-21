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unimedia.info logounimedia
21 Iulie 2026, 16:06
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Usatîi: Maia Sandu e Lionel Messi, iar obosiții din PAS sunt naționala Argentinei

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a făcut o analogie fotbalistică – a comparat-o pe președinta Maia Sandu cu Lionel Messi, iar partidul PAS cu „echipa obosită a Argentinei”.

Usatîi: Maia Sandu e Lionel Messi, iar obosiții din PAS sunt naționala Argentinei.
Usatîi: Maia Sandu e Lionel Messi, iar obosiții din PAS sunt naționala Argentinei.

„Lionel Messi îl știe toată lumea, corect? Pe domnul Tofan nu-l cunoaștem bine. De aceea, Maia Sandu e Lionel Messi, iar obosiții din PAS sunt naționala Argentinei”, a declarat Usatîi, citat de unimedia.info.

Reamintim că în finala Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, echipa Spaniei a învins Argentina cu scorul de 1-0. După aceasta, căpitanul echipei Argentinei, Lionel Messi, a anunțat că își încheie cariera la echipa națională.

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