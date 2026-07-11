Usatîi l-a îndemnat pe Tofan să formeze un „guvern de profesioniști”, nu un cabinet al PAS.

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, consideră că Vasile Tofan trebuie să demonstreze că aspiră la funcția de prim-ministru nu pentru a continua guvernarea PAS, ci pentru a schimba abordarea în administrarea țării.

Potrivit acestuia, primul pas al lui Tofan ar trebui să fie formarea unui guvern profesional, nu unul de partid, transmite rupor.md/

Renato Usatîi a declarat că Republica Moldova nu are nevoie de încă un guvern al PAS, subliniind că oamenii sunt obosiți de experimente politice, numiri pe criterii de loialitate și decizii luate într-un cerc restrâns. El a menționat că, dacă Vasile Tofan își asumă cu adevărat misiunea de a scoate țara din criză, primul pas ar trebui să fie formarea unui „guvern de profesioniști”, nu a unuia de partid.

Potrivit lui Usatîi, miniștrii trebuie selectați în funcție de competențele profesionale, nu de apartenența politică. El consideră că aceștia pot fi identificați din mediul profesional, din business, administrația publică, mediul academic și societatea civilă, dar și la propunerea partidelor parlamentare și extraparlamentare.

Ca al doilea pas, liderul formațiunii a propus elaborarea unui „Plan Național de Salvare” înainte de votul în Parlament. Documentul ar trebui realizat împreună cu experți în economie, agricultură, sănătate, educație, infrastructură și administrație publică.

„Republica Moldova nu mai are nevoie de promisiuni, ci de soluții. Dacă Vasile Tofan va merge pe această cale, va demonstra că a auzit cetățenii și înțelege gravitatea momentului”, a declarat Usatîi.

El a avertizat că, dacă va fi propus același guvern de partid, cu aceeași echipă și aceeași logică de guvernare, atunci schimbarea va fi doar de nume în funcția de premier. În acest caz, Usatîi consideră că alegerile parlamentare anticipate vor rămâne singura soluție democratică pentru ca cetățenii să decidă cine trebuie să conducă țara.

Anterior, fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor cu președinta Maia Sandu, programate pentru 11 iulie.