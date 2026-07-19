Usatîi: În Moldova, prim-miniștrii se schimbă doar pentru a menține aceeași putere.

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit cu o reacție la noua componență a cabinetului de miniștri, menționând că în Moldova se schimbă prim-miniștrii „doar pentru a păstra aceeași putere și același sistem politic”.

Totodată, deputatul susține că lista noilor miniștri era formată de mult timp, iar consultările au fost doar o simplă formalitate, scrie stiri.md.

„Tocmai de aceea am refuzat să participăm la așa-zisele consultări. Nu au fost consultări reale, ci o simplă formalitate. Deciziile erau deja luate, numele viitorului prim-ministru era cunoscut, iar partidele au fost invitate doar pentru a bifa procedura și pentru a crea aparența unui dialog. Noua componență a Guvernului confirmă exact ceea ce am spus: s-a schimbat prim-ministrul și au fost înlocuite câteva persoane, dar puterea, mecanismele de control și sistemul politic au rămas aceleași”, a declarat Usatîi

În context, liderul Partidului Nostru menționează că Republica Moldova are nevoie de schimbarea întregului sistem politic și a modului în care este organizată puterea, de altfel „se vor schimba în continuare doar prim-miniștrii, miniștrii și denumirile partidelor, dar țara va rămâne condusă de aceleași cercuri și după aceleași reguli”.

„Diferența este că noul prim-ministru nu va fi la fel de tăcut și de ascultător ca predecesorul său și nici nu va pleca în liniște, așa cum a făcut Alexandru Munteanu. Din acest motiv, acest Guvern are, în opinia mea, cel mult șase luni. La următoarele alegeri parlamentare anticipate va apărea, cel mai probabil, un nou partid condus de actualul prim-ministru, Vasile Tofan. În acest fel, actuala putere își pregătește din timp un viitor partener de coaliție pentru următorul Parlament”, a conchis Renato Usatîi.