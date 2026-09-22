Usatîi: Guvernul trebuia să acționeze înainte de declanșarea crizei carburanților.

Guvernul trebuia să ia măsuri cu câteva luni înainte pentru a preveni actuala criză a combustibilului și gazelor, consideră președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi.

Despre aceasta el a declarat înainte de ședința plenară a Parlamentului, pe fundalul solicitării Guvernului de a institui o stare de urgență în sectorul energetic, transmite rupor.md.

Renato Usatîi a menționat că autoritățile ar fi putut utiliza rezervele de stat sau fonduri împrumutate pentru achiziționarea motorinei în perioada în care prețurile erau mai mici.

„Chiar în prima zi, când a fost blocată pentru prima dată Strâmtoarea Ormuz, am spus: haideți, vă rog, să folosim rezervele de stat, toate posibilitățile, toate resursele financiare, pentru a cumpăra motorină atunci la prețul, dacă vorbim în lei moldovenești, de 20, 22, maximum 24 de lei litrul. Iar aceasta să ajungă la consumatorul final la acest preț”, a declarat Usatîi.

Deputatul a subliniat că și acum autoritățile trebuie să ia decizii înainte ca problemele să devină mai grave.

„Astăzi, când instituim o stare de urgență nu pentru a preveni criza, ci pentru că aceasta este deja în plină desfășurare, starea de urgență le este necesară astăzi doar pentru a putea cumpăra echipamente, gaze, motorină fără organizarea licitațiilor, adică printr-o procedură mai scurtă”, a spus Usatîi.

El a dat, de asemenea, exemplul echipamentelor energetice care ar putea fi necesare în cazul unor incidente la obiectivele de infrastructură din regiune. Acesta a propus achiziționarea din timp a unui transformator de rezervă, chiar dacă nu va fi necesar să fie utilizat imediat.

„Nu vă jucați cu focul, cum se spune, cumpărați acum acest transformator, pentru ca el să fie în rezerva noastră. (…) Dar comandați-l astăzi, pentru că 200–300 de mii de euro nu este suma din cauza căreia întreaga țară trebuie să rămână fără electricitate. Nu sunt bani atât de mulți nici măcar pentru un stat atât de sărac precum Republica Moldova”, a declarat Renato Usatîi.

De asemenea, el a îndemnat ca, în căutarea soluțiilor pentru depășirea crizei energetice, să fie consultate și partidele de opoziție, precum și reprezentanții sectoarelor afectate de creșterea prețurilor.

Deputatul a mai declarat că autoritățile trebuie să acționeze preventiv, și nu doar după apariția crizei, pentru a reduce impactul acesteia asupra populației și mediului de afaceri.