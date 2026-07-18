Usatîi: Guvernul lui Tofan va demisiona în jumătate de an, ceea ce va duce la alegeri anticipate.

Guvernul lui Tofan va demisiona în jumătate de an, susține Renato Usatîi. El a subliniat că aceasta nu este o prognoză, ci o situație reală, bazată pe analiza a ceea ce se întâmplă.

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, consideră că Guvernul condus de Vasile Tofan va pleca peste jumătate de an, ceea ce va duce la alegeri anticipate. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Săptămâna Nouă” cu Anatolie Golea de la postul TV8, transmite infotag.md.

„Această etapă - formarea Guvernului condus de Vasile Tofan este pentru jumătate de an. Oamenii trebuie să înțeleagă că este un drum spre nicăieri. Acest Guvern va rezista jumătate de an – plus-minus câteva luni. Și acesta este ultimul Guvern format de partidul PAS. După aceasta vor fi alegeri anticipate, aproximativ în primăvara anului 2027”, a declarat Usatîi.

El a subliniat că aceasta nu este o previziune, ci o situație reală bazată pe analiza a ceea ce se întâmplă.

„Mi-aș dori foarte mult să nu se adeverească, ca Guvernul să funcționeze pe toată durata mandatului. Oamenii sunt obosiți de această incertitudine. Dar vorbesc despre asta bazându-mă pe ceea ce se întâmplă în interiorul PAS. Cabinetul de miniștri care va fi format nu este Guvernul lui Tofan, este Guvernul Maiei Sandu, al partidului PAS și al grupurilor de interese din spatele lui Tofan”, a spus politicianul.

Răspunzând la întrebarea despre „grupurile de interese”, el a spus că în spatele lor se află fostul prim-ministru Dorin Recean, fostul viceprim-ministru Andrei Spînu și alți politicieni.

„Spînu mai puțin, iar Recean controlează totul, deși formal nu răspunde de nimic. Nu ocupă funcții de stat, nici declarație de venituri nu depune. Dar cu el se consultă în toate problemele, în toate deciziile luate în țară”, a remarcat Usatîi.

Răspunzând la întrebarea despre alegerile anticipate, politicianul a fost de acord că este puțin probabil ca în acest caz cineva să aibă majoritate parlamentară.

„Și asta este bine. Este nevoie de o coaliție ca partidele diferite de la putere să se controleze reciproc. Sunt sigur că, dacă acum ar exista o coaliție, nu am avea această situație tristă la MoldATSA și alte întreprinderi și instituții de stat”, a concluzionat Renato Usatîi.