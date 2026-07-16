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tv8.md logotv8
16 Iulie 2026, 16:02
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Usatîi: Există mai multe grupuri care pun presiune pe președinte, de aceea Tofan nu va reuși nimic

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, consideră că Vasile Tofan, candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, nu va putea realiza ceea ce și-a propus, deoarece asupra președintei Maia Sandu se exercită presiuni.

Usatîi: Există mai multe grupuri care pun presiune pe președinte, de aceea Tofan nu va reuși nimic.
Usatîi: Există mai multe grupuri care pun presiune pe președinte, de aceea Tofan nu va reuși nimic.

Despre acest lucru a declarat în emisiunea „Săptămâna Nouă” de la TV8. 

În studioul emisiunii, Renato Usatîi a menționat că „miniștrii cheie vor rămâne aceiași în noul cabinet, aceștia sunt membri importanți ai PAS”.

„Orice ar face, ei vor rămâne pentru totdeauna. Nici măcar Tofan nu înțelege încă cine va lucra în cabinet. El știe că, chiar dacă astăzi a ales pe cineva în urma consultărilor pe care le desfășoară, totul trebuie aprobat de președinte.

Sunt sigur că Tofan are multe idei sănătoase despre aparatul de stat supradimensionat și liberalizarea economiei. Dar există mai multe grupuri de interese din PAS care presează direct asupra președintelui, iar președintele presează deja asupra întregului partid. De aceea, domnul Tofan nu va reuși nimic. În fiecare minister, în instituții, stau cei care s-au atașat deja de banii publici, iar fără presiune nu îi vei scoate de acolo. Tofan nu va reuși să îi dea afară. Din cauza caracterului său, va pleca, pentru că va sta și va suporta. El nu este domnul Munteanu, care este mult mai în vârstă și va înghiți pălmuțele. Dar m-a deranjat faptul că Tofan a început să renunțe la inițiativele sale”, a declarat liderul „Partidului Nostru”.

Sursă
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