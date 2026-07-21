Usatîi, despre întârzierea lui Tofan: Problema nu este în minute și secunde, ci în respect

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a explicat de ce a părăsit consultările cu premierul desemnat Vasile Tofan, menționând că motivul nu a fost întârzierea acestuia, ci lipsa de comunicare din partea echipei sale.

„Domnul Tofan a întârziat cu patru minute, dar problema nu a fost asta. Întrebarea nu este în minute și secunde. Am venit cu echipa Partidului Nostru, cu consultanți, cameramani, consilieri și colegi care au pregătit date și întrebări la program, deși acesta nici nu era prezentat. Noi aveam deja propuneri. Nu era niciun asistent, nici șeful de cabinet care să ne spună: „Domnul Tofan este în discuții cu agricultorii, trebuie să așteptați 15 sau 30 de minute”. Dacă exista această comunicare, am fi așteptat”, a afirmat liderul Partidului Nostru., citat de realitatea.md.

În opinia sa, lipsa unui reprezentant al echipei premierului desemnat a demonstrat o lipsă de respect față de participanții la consultări: „Când intri în sală și nu este nimeni care să ofere o explicație, aceasta este problema. Era suficient ca cineva să vină și să comunice ce se întâmplă”.

În data de 16 iulie, premierul desemnat Vasile Tofan a organzat consultări cu fracțiunile parlamentare. Tofan afirmă că a întârziat la întrevederea cu fracțiunea „Partidul Nostru” cu un minut și nu a mai găsit deputații. Pe de altă parte, liderul formațiunii, Renato Usatîi, afirmă că parlamentarii au venit mai devreme, discuția era programată pentru 12:30, iar aceștia au plecat la 12:34, deoarece în sală nu era nimeni.

Tofan s-a justificat că a vorbit cu agricultorii la o întrevedere de mai devreme, iar dialogul a durat mai mult decât era preconizat. În context, el a sugerat deputaților din fracțiunea „Partidul Nostru” să găsească timp pentru discuții.