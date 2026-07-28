Usatîi critică dur autoritățile din cauza crizei de combustibil: Problema trebuie prevenită.

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a criticat decizia Guvernului de a introduce regimul de înaltă pregătire în sectorul energetic.

Potrivit acestuia, autoritățile ar fi trebuit să ia măsuri din timp pentru a evita o nouă situație de criză.

„Toată lumea știe, mai ales ținând cont că ne-am ars de mai multe ori: atunci când începe să se procure gaz natural, atunci când îl procură întregul glob, prețurile cresc. Ce a făcut puterea ca să evite această criză? Ne confruntăm și din nou introducem regim de situație excepțională, stare de urgență — așa ceva am mai văzut. O putere bună este aceea care previne problema”, a declarat Usatîi înainte de ședința Parlamentului, marți, 28 iulie, scrie realitatea.md.

În acest context, partidul condus de Renato Usatîi a participat la protestul organizat în fața clădirii Parlamentului.

Decizia Guvernului a fost criticată și de liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și de liderul Partidului Dezvoltării și Unirii Moldovei, Ion Chicu. Ei au declarat că autoritățile puteau preveni problemele, dacă ar fi acționat mai devreme.

Marți, 28 iulie, Guvernul a aprobat introducerea regimului de alertă sporită în sectoarele hidrologic și energetic, pentru 30 de zile.

Regimul de alertă sporită în sectorul energetic a fost introdus în contextul problemelor de pe piața regională a combustibililor. Creșterea prețurilor internaționale la petrol și motorină, întreruperea temporară a livrărilor de petrol kazah prin terminalul din Novorossiisk și nivelul scăzut al apei în Dunăre au influențat aprovizionarea. La 27 iulie, în 53 de stații de alimentare cu combustibil din țară nu exista motorină în stocuri.

În ceea ce privește regimul de alertă sporită în sectorul hidrologic, autoritățile s-au referit la reducerea resurselor de apă în bazinul râului Nistru. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare din Nistru era de 113,24 metri, față de nivelul normal de 121 metri. Există riscul ca evacuarea apei de la hidrocentrala de la Novodnestrovsk să coboare sub pragul sigur de 100 de metri cubi pe secundă, ceea ce poate afecta funcționarea stațiilor de captare a apei.