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agora.md logoagora
26 Iunie 2026, 20:24
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Usatîi compară ideea unirii cu România cu „brak po rașiotu”

Asta e „brak po rașiotu” („căsătorie din interes”). Așa compară liderul Partidului Nostri, Renato Usatîi, unirea R. Moldova cu România.

Usatîi compară ideea unirii cu România cu „brak po rașiotu”.
Usatîi compară ideea unirii cu România cu „brak po rașiotu”.

Acesta a comentat inițiativa legislativă adoptată în Senatul României, afirmând că țara noastră nu ar fi gata pentru un asemenea pas.

„Astăzi, dacă mergem conform inițiativei partidului care a propus în Senatul României, noi trebuie să fim gata cu infrastructura. Republica Moldova nu e gata pentru unirea. Haideți să fim serioși. 

Eu sunt cetățean al Republicii Moldova. De la Dumnezeu avem o independență și trebuie să o păstrăm. Dar asta e „brak po rașiotu”. Asta cum unul care toată viața nu a făcut nimic și vrea să se soare cu o femeie bogată, să-i fie și lui bine”, a declarat Renato Usatîi, transmite agora.md.

Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova care a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, după expirarea termenului pentru dezbatere și vot de 45 de zile.

Inițiativa a fost inițiată de Partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă. Conform proiectului, Parlamentul României abilitează guvernul țării să înceapă „de urgență” negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Moldova.

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