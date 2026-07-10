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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 09:50
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Usatîi a refuzat consultările cu Sandu: Țara nu are nevoie de un Guvern PAS 4.0

Partidul Nostru nu va participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, a declarat liderul formațiunii politice Renato Usatîi.

Usatîi a refuzat consultările cu Sandu: Țara nu are nevoie de un Guvern PAS 4.0.
Usatîi a refuzat consultările cu Sandu: Țara nu are nevoie de un Guvern PAS 4.0.

„Republica Moldova nu mai are nevoie de un Guvern PAS 4.0. Țara are nevoie fie de un Guvern de profesioniști, format cu participarea mai multor partide parlamentare și extraparlamentare, fie de alegeri parlamentare anticipate”, a scris Usatîi, citat de rupor.md.

Potrivit liderului Partidului Nostru, astfel de consultări au sens doar dacă există o intenție reală de a găsi o soluție în interesul țării. El consideră că deciziile politice sunt luate încă înainte de întâlnirile oficiale, iar consultările prevăzute de Constituție servesc doar ca o confirmare formală a deciziilor deja adoptate.

Ca ilustrare a poziției sale, Usatîi a comparat procesul consultărilor cu o nuntă, unde toate deciziile sunt luate înainte de ceremonia oficială.

Liderul Partidului Nostru a reiterat, de asemenea, că, în opinia sa, viitorul prim-ministru va conduce Guvernul doar până la începutul anului 2027. În acest context, el consideră că Moldova trebuie să se pregătească pentru alegeri parlamentare anticipate.

Consultările inițiate de președinta Maia Sandu încep astăzi, 10 iulie. Scopul lor este de a desemna candidatul pentru funcția de prim-ministru pentru formarea noului Guvern.

Anterior, au anunțat că refuză să participe la consultări și Partidul „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), precum și liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Ion Chicu.

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