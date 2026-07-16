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unimedia.info logounimedia
16 Iulie 2026, 14:00
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Usatîi a părăsit consultările cu Tofan din cauza întârzierii acestuia: Cu acest Guvern este totul clar. Poka!

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a părăsit consultările programate astăzi cu premierul desemnat, Vasile Tofan, susținând că reprezentanții Guvernului nu s-au prezentat la ora stabilită.

Usatîi a părăsit consultările cu Tofan din cauza întârzierii acestuia: Cu acest Guvern este totul clar. Poka!.
Usatîi a părăsit consultările cu Tofan din cauza întârzierii acestuia: Cu acest Guvern este totul clar. Poka!.

La scurt timp, Tofan a venit cu o reacție, explicând că a întârziat un minut, deoarece întâlnirea precedentă cu agricultorii s-a prelungit, scrie unimedia.info.

„Am întârziat un minut la consultările cu fracțiunea condusă de domnul Usatîi, care trebuiau să înceapă la 12:30. Am venit de la o întâlnire anterioară cu agricultorii, care a durat mai mult decât era planificat.

Îmi pare rău că această întârziere i-a determinat pe domnul Usatîi și colegii săi să plece. Oamenii așteaptă rezolvarea problemelor în mod constructiv, nu artificii politice. Sper că totuși vom găsi timp reciproc, pentru că avem de discutat teme importante pentru cetățeni, indiferent de ce partid au votat”, a scris Tofan pe rețelele sociale.

La rândul său, Renato Usatîi a publicat un videoclip în care afirmă că a ajuns înainte de ora stabilită și că a plecat după câteva minute de așteptare. 

„La 12:28 am venit în sala Europa, la 12:30 nu era nimeni, la 12:34 am plecat. (...) Cu Guvernul ăsta e tot clar, poka”, a declarat Usatîi, într-un clip pe rețele.

Sursă
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