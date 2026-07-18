Ungaria blochează clusterele 2 și 3 pentru Ucraina, dar a acceptat clusterul 3 pentru Moldova.

Prima întâlnire a experților pentru extindere la Bruxelles, după vacanțele de vară, este programată pentru 1 septembrie.

În timpul ședinței Grupului de lucru al Consiliului UE pentru extindere (COELA), vineri, 17 iulie, Ungaria a refuzat să înceapă procesul de deschidere a clusterelor de negociere nr. 2 și nr. 3 pentru Ucraina, dar a fost de acord cu deschiderea clusterului nr. 3 pentru Moldova, însă această opțiune nu a primit sprijinul majorității statelor UE și nu s-a luat nicio decizie, transmite eurointegration.com.ua.

Despre aceasta a aflat corespondentul „Adevărul European” la Bruxelles din surse proprii din UE.

Ungaria a fost de acord să înceapă procesul de deschidere a clusterului nr. 3 pentru Moldova, dar nu a susținut deschiderea acestuia pentru Ucraina, astfel că deschiderea clusterelor este blocată pentru ambele state.

„Astăzi COELA a discutat rezultatele screeningului clusterelor 2 și 3 pentru Ucraina și Moldova, cu scopul de a le aproba și de a trimite ambelor state scrisori oficiale prin care să le ceară pozițiile lor de negociere pentru ambele clustere. Dar Ungaria a dat undă verde doar pentru trimiterea scrisorii către Moldova pentru clusterul nr. 3”, a declarat unul dintre interlocutorii „Adevărului European”.

Însă mai mulți reprezentanți ai altor state UE s-au pronunțat împotriva unei astfel de separări a Ucrainei și Moldovei în negocierile de aderare și nu au susținut această variantă.

Ca urmare, din cauza lipsei consensului, s-a decis revenirea asupra aprobării rezultatelor screeningului clusterelor 2 și 3 pentru Ucraina și Moldova la următoarea ședință COELA, miercuri, 22 iulie.

Trebuie remarcat că 22 iulie este ultima ședință a Grupului de lucru al Consiliului UE pentru extindere (COELA) înainte de pauza de vară.

Prima întâlnire a experților pentru extindere la Bruxelles după vacanțele de vară este programată pentru 1 septembrie.

După cum relata „Adevărul European”, la Bruxelles, pe 14 iulie, pentru Ucraina a fost deschis al 6-lea cluster de negociere „Relații externe”, iar vicepremierul pentru integrare europeană Olga Stefanîșina a asigurat că deschiderea celorlalte 4 clustere nu este amânată „după vară”.

Uniunea Europeană a publicat un document cu poziția generală privind criteriile de închidere a negocierilor de aderare cu Ucraina pentru al 6-lea cluster.

Reamintim că Ungaria a blocat anterior deschiderea clusterelor 2-6 pentru Ucraina la nivel tehnic, dar a fost destul de rapid de acord să ridice veto-ul asupra clusterului 6.