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27 Septembrie 2026, 11:30
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Un proiect de lege care prevede suspendarea privatizării, înregistrat la Parlament

În Parlament s-a propus suspendarea, pentru șase luni, a privatizării, concesionării și transmiterii în administrare fiduciară a bunurilor proprietate de stat.

Un proiect de lege care prevede suspendarea privatizării, înregistrat la Parlament.
Un proiect de lege care prevede suspendarea privatizării, înregistrat la Parlament.

Potrivit proiectului înregistrat de vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, moratoriul ar trebui să suspende și licitațiile deja în desfășurare, iar participanților să le fie restituite garanțiile depuse. În acest timp, se propune ca întreprinderile de stat să fie supuse unui audit complex al Curții de Conturi și să fie luate măsuri pentru redresarea lor financiară, relatează logos-press.md.

Autorii inițiativei o leagă de necesitatea protejării infrastructurii critice și a monopolurilor naturale. În special, este vorba despre obiectivele incluse în lista actualizată în primăvara anului 2026 a bunurilor supuse privatizării, inclusiv Fabrica de Sticlă din Chișinău, RED Nord și FEE Nord.

Pe de altă parte, premierul consideră că statul nu este întotdeauna un proprietar eficient și intenționează să continue privatizarea activelor de stat în condiții transparente. Mai mult, el consideră oportun ca mijloacele obținute din privatizare să fie direcționate pentru crearea unui sistem de pensii cumulative pentru cetățenii Republicii Moldova.

Astfel, săptămâna trecută, prim-ministrul a anunțat „privatizarea transparentă” a hotelului „Zarea”. Acesta va fi scos la licitație pe 20 octombrie. Autoritățile declară că procesul va fi transparent și deschis pentru toți investitorii interesați.

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