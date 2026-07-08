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tvrmoldova.md logotvrmoldova
8 Iulie 2026, 14:36
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Un nou pas spre UE: Moldova trece la următoarea etapă a negocierilor de aderare

Republica Moldova a fost invitată, sub președinția Irlandei a Consiliului Uniunii Europene, să prezinte poziția sa de negociere privind clusterul 6 „Relații externe”.

Un nou pas spre UE: Moldova trece la următoarea etapă a negocierilor de aderare.
Un nou pas spre UE: Moldova trece la următoarea etapă a negocierilor de aderare.

Despre aceasta a anunțat miercuri vicepremierul pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, scrie tvrmoldova.md.

„Ne-am pregătit pentru acest pas mai bine de un an. Acum este important să menținem ritmul reformelor. Integrarea europeană este un proiect al întregii țări, un obiectiv național la care se lucrează intens și responsabil. Astăzi, Moldova are o șansă reală să devină parte a marii familii europene, unde există pace, securitate, oportunități largi pentru cetățeni și un nivel de trai mai ridicat”, a declarat Gherasimov.

Clusterul 6 reunește șefii negocierilor dedicate relațiilor externe ale Uniunii Europene. Acesta include politica externă și de securitate comună, politica de securitate și apărare, politica comercială comună, cooperarea în domeniul dezvoltării și ajutorul umanitar, precum și aderarea la sancțiuni și declarații externe ale UE.

Astfel, clusterul 6 va deveni al doilea bloc oficial deschis al negocierilor dintre Moldova și Uniunea Europeană, după clusterul „Valori fundamentale”, deschis la Conferința Interguvernamentală care a avut loc luna trecută în Luxemburg.

Pe 15 iunie, Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru primul cluster – „Valori fundamentale”.

Decizia Bruxelles-ului de a deschide negocierile pentru primul bloc de capitole a devenit posibilă după soluționarea blocajului politic care a încetinit avansarea negocierilor cu Ucraina și, respectiv, cu Moldova.

Situația s-a schimbat la începutul lunii iunie, când noua conducere a Ungariei a renunțat la obiecțiile privind începerea negocierilor cu Ucraina, ceea ce a permis statelor UE să ajungă la consensul necesar.

Prima Conferință Interguvernamentală privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană a avut loc pe 25 iunie 2024 în Luxemburg și a marcat startul oficial al negocierilor de aderare a țării la UE. Deschiderea negocierilor pe clustere separate reprezintă următorul pas formal în procesul de integrare europeană.

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