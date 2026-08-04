Un fost oficial al Cancelariei de stat pleacă din PAS: În loc de valori — „bîdle și kenți”.

Grigore Roman, unul dintre reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate din raionul Fălești, ex-adjunct al oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de stat, și-a anunțat retragerea „definitivă și irevocabilă” din formațiune.

„Am asistat la ani de reforme ratate ori mai corect spus - o mimare de reforme, la o economie îngropată sub incompetență și la o degradare morală profundă a actului politic”, a scris ultimul, citează unimedia.info.

„Stimați colegi,

„Există momente în viață când cea mai grea decizie nu este să lupți, ci să refuzi să mai fii parte din ceea ce nu te mai reprezintă.”

Astăzi aleg să fac exact acest lucru.

Prin prezenta îmi anunț retragerea definitivă și irevocabilă din Partidul Acțiune și Solidaritate.

Nu este o decizie luată în grabă și nici sub impulsul unui moment de nemulțumire. Este concluzia unui proces lung de reflecție, în care am încercat să găsesc motive pentru a rămâne fidel unui proiect politic în care am investit timp, muncă, energie și, mai ales, speranță.

Refuz categoric de a mai participa la un eșec colectiv mascat prin discursuri goale.

Am „acceptat” provocarea de a fi membru, având convingerea că reformele sunt posibile, că economia poate fi consolidată prin competență și că valorile nu sunt simple decoruri electorale. În schimb, am asistat la ani de reforme ratate ori mai corect spus - o mimare de reforme, la o economie îngropată sub incompetență și la o degradare morală profundă a actului politic.

Promisiunile au fost înlocuite de improvizații. Strategiile – de interese mărunte. Valorile – de „bidle și kenti”, negocieri de culise și aranjamente fără rușine.

Ne-am rătăcit pe drum sau adevărul este mult mai incomod: aceste valori nu au existat niciodată? Au fost doar sloganuri lustruite pentru campanii, menite să ascundă lipsa de viziune și responsabilitate?

În loc să servim cetățeanul, am ajuns să servim grupuri. În loc să construim, am administrat eșecul. În loc să corectăm greșelile, le-am justificat și repetat. În loc de principii – aranjamente. În loc de strategie – improvizație. În loc de onoare – „bidle și kenti”.

Refuz să fiu parte dintr-un sistem politic care confundă loialitatea cu obediența și compromisul cu trădarea interesului public. Refuz să-mi pun numele lângă decizii care au adâncit crize economice, sociale și morale.

S-a vorbit mult despre valori. Prea mult. Atât de mult, încât a devenit clar că ele au existat doar ca decor electoral. În realitate, politica a fost redusă la tranzacții de culise și la supraviețuire internă, nu la servirea cetățeanului.

Ne-am rătăcit de valori? Sau adevărul este că nu le-am avut niciodată?

Refuz să mai fiu parte dintr-un mecanism care produce eșec și îl numește progres. Refuz să-mi împrumut numele pentru a valida minciuni ambalate frumos. Refuz să confund tăcerea cu loialitatea.

Aceasta nu este o plecare. Este o delimitare totală. Plec fără regrete, dar cu o concluzie dureroasă: nu toți cei care vorbesc despre schimbare o și doresc cu adevărat. Istoria va judeca nu discursurile, ci rezultatele. Iar acestea, din păcate, vorbesc de la sine.

Grigore Roman a deținut funcția de șef adjunct al oficiului Cancelariei de Stat Bălți, fiind desemnat în decembrie 2024. Un an mai târziu, ultimul și-a anunțat demisia.