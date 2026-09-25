Un fost angajat al SIS și al Serviciului Vamal, numit în Corpul de Control al lui Tofan.

La sfârșitul lunii august, în aceeași structură a fost angajat Viorel Rabei. În iunie, fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a demis membrii Corpului de control, pe fondul problemelor de la Agenția Proprietății Publice și de la întreprinderile de stat, relatează tvrmoldova.md.

Jurnaliștii au analizat declarațiile de avere și interese personale ale lui Andrian Trinchineț pentru anii 2024 și 2025.

Potrivit declarației pentru anul 2024, în februarie 2025 Trinchineț a fost numit șef al Direcției Echipe Mobile din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Pentru anul 2024, el a declarat venituri de la Serviciul de Informații și Securitate în sumă totală de peste 354 700 de lei. De asemenea, pentru aceeași perioadă, el a indicat donații în valoare de 8 200 de euro de la Andrei și Valeria Trinchineț. În declarația pentru anul 2025, el a indicat încă o donație — 1 000 de euro.

Trinchineț a mai declarat 19 000 de euro din vânzarea unui automobil și 75 272 de lei sub formă de indemnizații de la Casa Națională de Asigurări Sociale.

La rubrica bunuri imobile, el a indicat un apartament în valoare de 41 000 de euro. Printre bunurile mobile figurează un BMW X5, cu o valoare de piață de 45 000 de euro.

La rubrica datorii, Trinchineț a indicat două credite la Moldindconbank — de 600 000 și 178 000 de lei.

Andrian Trinchineț este colegul lui Viorel Rabei, fost consilier al ex-premierului Dorin Recean pe probleme de infrastructură. În iulie 2026, acesta a fost angajat în funcția de consultant principal în cadrul Direcției juridice a Ministerului Finanțelor.

La sfârșitul lunii iunie, pe fondul problemelor de la Agenția Proprietății Publice și de la întreprinderile de stat, fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a anunțat demisia membrilor Corpului de control al prim-ministrului.

Acest lucru s-a întâmplat după ce fostul premier a ajuns la concluzia că vechea componență a Corpului de control nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Este vorba despre consilierii Vasile Boldurate și Angela Rojcov-Chiofu, care au fost numiți în primăvara anului 2023, după formarea Guvernului condus de Dorin Recean.

Corpul de control al prim-ministrului este o structură a Cancelariei de Stat și se ocupă de monitorizarea și verificarea activității autorităților și instituțiilor de stat, inclusiv de respectarea legislației, eficiența administrativă și principiile bunei guvernări.

Potrivit prim-ministrului, standardele de profesionalism și integritate din această structură trebuie să fie «mai înalte decât oriunde altundeva», iar pierderea încrederii reprezintă un motiv suficient pentru schimbarea conducerii.