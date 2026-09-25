Un deputat PAS a explicat de ce Moldova nu încheie contracte pe termen lung pentru gaze.

Viceprimarul Chișinăului, Victor Pruteanu, a cerut Guvernului să explice absența contractelor pe termen lung pentru achiziția gazelor.

Totodată, acesta a amintit că partidul a promis în programul său să stabilizeze prețurile datorită unor astfel de acorduri.

Deputatul PAS Andrian Cheptonar a declarat, în replică, că, în actualele condiții de piață, încheierea contractelor pe termen lung ar putea fi extrem de dezavantajoasă pentru Moldova, relatează bani.md.

Pruteanu s-a referit la angajamentul PAS de a „stabiliza prețurile la gazele naturale și energia electrică prin încheierea unor contracte pe termen lung la prețuri avantajoase” și a întrebat ce anume s-a făcut după asumarea acestei promisiuni.

„Spuneți-mi, vă rog, ce a făcut guvernarea PAS? Ce s-a făcut? Există măcar un contract pe termen lung? Nu. Ei continuă să cumpere gaz când vor”, a declarat viceprimarul.

El a susținut că autoritățile ar fi putut alege un model mixt de achiziții, în care o parte din volumele de gaz să fie contractate pe termen lung, iar restul să fie cumpărat în funcție de situația de pe piață.

Pruteanu a contestat, de asemenea, argumentul potrivit căruia actuala situație internațională nu permite încheierea unor contracte avantajoase. Potrivit lui, astfel de acorduri puteau fi încheiate mai devreme, după ce PAS și-a asumat public angajamentul respectiv.

În replică, deputatul PAS Andrian Cheptonar a declarat că actuala instabilitate de pe piețele energetice face inoportună încheierea unor contracte pe perioade foarte îndelungate.

„Dacă astăzi, în actualele condiții de piață, vom încheia contracte pe 10 ani, vom fi criminali”, a declarat Cheptonar.

Potrivit deputatului, un contract pe termen lung încheiat în actualele condiții poate fixa prețuri care vor fi semnificativ mai mari decât cele care s-ar putea stabili peste un an sau câțiva ani.

„Peste un an prețul va fi mult mai mic. Peste cinci ani va fi mult mai mic. Astăzi nu pot fi încheiate contracte pe termen lung”, a declarat Cheptonar, precizând că acest obiectiv rămâne în continuare în programul PAS, însă circumstanțele internaționale îngreunează în prezent realizarea lui.