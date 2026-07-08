Un deputat PAS a cerut verificarea activele sale după ce a aflat despre o anchetă jurnalistică în curs de pregătire

Deputatul PAS, Alexandru Trubca, a declarat că s-a adresat Autorității Naționale de Integritate cu solicitarea de a verifica eventualele conflicte de interese legate de participarea sa în compania QNA-Consulting SRL.

Declarația a fost făcută după ce, potrivit spuselor sale, unul dintre posturile de televiziune a început să pregătească un material despre activele și interesele sale, informează rupor.md.

Trubca a declarat că în ultima perioadă i s-a cerut să ofere câteva comentarii pentru un material jurnalistic. Potrivit lui, a decis să-și expună poziția public pentru ca informația să fie prezentată „complet, factual și verificabil”.

Partea principală a explicațiilor se referă la compania QNA-Consulting SRL, pe care Trubca a fondat-o la 17 octombrie 2024. Deputatul spune că firma a fost creată pentru un proiect investițional concret, legat de cumpărarea a trei terenuri cu o suprafață totală de aproximativ 0,8 ha în comuna Trușeni. Trubca susține că terenurile erau proprietate privată și destinate construcției. Potrivit lui, conform Planului Urbanistic General al comunei Trușeni, aprobat încă din 2015, pe acest teritoriu se puteau construi blocuri de locuințe cu până la 9 etaje.

Conform versiunii deputatului, vânzătorul dorea să obțină aproximativ 800.000 de euro pentru întreaga suprafață. Ulterior, Trubca a atras în proiect un cunoscut vechi, care, după cum afirmă, avea posibilități financiare pentru a participa la investiție. Mai târziu, această persoană a făcut donații declarate pentru PAS în timpul campaniei parlamentare din 2025.

„La momentul discuțiilor despre proiectul investițional, relațiile noastre erau personale, apărute înainte de activitatea mea politică. Donațiile ulterioare au fost făcute la cererea mea, în contextul necesității de a asigura o finanțare corectă, transparentă și legală a campaniei electorale”, a scris Trubca.

Potrivit deputatului, QNA-Consulting SRL a primit 25% din drepturile patrimoniale asupra celor trei terenuri, iar restul de 75% a revenit altor doi parteneri. Finanțarea, susține Trubca, a fost asigurată prin două contracte de împrumut cu persoane fizice rezidente, în valoare de 1,5 milioane și 2,4 milioane lei. În final, obligațiile companiei au ajuns la 3,9 milioane lei.

Trubca a mai declarat că în martie 2025 a fost încheiat un contract cu o companie moldovenească de construcții. Potrivit lui, QNA-Consulting SRL urma să primească un sfert din suprafețele care reveneau proprietarilor de teren după construcție.

Deputatul afirmă că nu a gestionat procedurile administrative și nu s-a implicat în deciziile autorităților locale. El spune că, deși planul urbanistic permitea construcția până la 9 etaje, s-a decis limitarea viitorului complex rezidențial la 6 etaje.

Separat, Trubca a explicat proveniența veniturilor familiale și donațiilor indicate în declarațiile de venituri și interese. A informat că în 2023 a declarat 28.000 de euro primiți cadou la nuntă, precum și 130.000 de lei cheltuiți pentru organizarea evenimentului. De asemenea, în declarație au fost incluse pentru prima dată date despre soția sa, inclusiv 25.000 de euro economii ale acesteia, acumulate după câțiva ani de muncă în domeniul educației în Marea Britanie.

În 2024, Trubca a declarat 15.600 de euro primiți la botezul fiicei și aproximativ 140.000 de lei cheltuiți pentru organizarea evenimentului. A mai spus că soția sa a primit de la mama ei o donație de 48.000 de euro după vânzarea unui apartament în Chișinău. Trubca a afirmat că a evitat intenționat relațiile economice cu statul și nu a făcut afaceri în domeniul pentru care era responsabil în Parlament, adică în agricultură.

„Nu am cumpărat nimic de la stat, nu am participat la licitații publice, nu am inițiat, promovat sau susținut acte normative la nivel național sau local cu scopul sau efectul de a-mi acorda un avantaj patrimonial individual”, a declarat deputatul.

Potrivit lui Trubca, el a trimis deja o solicitare către ANI pentru a verifica existența unor posibile conflicte de interese legate de activitatea sa ca fondator al QNA-Consulting SRL. Pe 8 iulie, la ora 09:30, deputatul intenționează să susțină o conferință de presă în Parlament și să prezinte documente care, susține el, confirmă explicațiile sale.