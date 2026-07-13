UE va acorda Moldovei cel mai mare pachet de sprijin pentru apărarea aeriană din istorie.

Republica Moldova va primi de la Uniunea Europeană 100 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare antiaeriană.

Acesta va fi cel mai mare pachet de asistență militară europeană acordat vreodată țării. Despre aceasta au declarat două surse pentru publicația Kyiv Independent, transmite digi24.ro.

Finanțarea va fi alocată prin Fondul European pentru Pace (European Peace Facility, EPF). Fondurile sunt destinate achiziționării de sisteme antiaeriene moderne și alte echipamente necesare pentru protejarea spațiului aerian al țării.

Potrivit surselor, decizia a fost luată în contextul amenințărilor tot mai mari la adresa securității din regiune și a atacurilor regulate cu rachete rusești asupra Ucrainei, care au evidențiat lipsa mijloacelor de apărare antiaeriană nu doar la Kiev, ci și în alte țări europene.

În ultimii ani, Moldova a primit deja de la UE mai multe pachete de asistență militară, care au inclus echipamente, mijloace de transport, echipamente de comunicații și sisteme radar. Noul pachet va fi cel mai amplu din întreaga istorie a cooperării în domeniul apărării.