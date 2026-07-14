UE și Moldova au început negocierile pentru Clusterul 6 privind politica externă
Uniunea Europeană și Moldova au început marți, 14 iulie, negocierile privind al Clusterul 6, referitor la relațiile externe, precum și la politica de securitate și apărare.
Despre aceasta a anunțat Consiliul UE pe 14 iulie, transmite eurointegration.com.ua.
Acest lucru a avut loc după deschiderea negocierilor pentru clusterul 1 („Fundamentele”) la a doua Conferință Interguvernamentală privind aderarea, care s-a desfășurat în Luxemburg pe 15 iunie.
Clusterul 6 definește modul în care țările candidate își aliniază politica internațională, comercială și de apărare cu UE. Acesta cuprinde două capitole separate de negociere – 30 („Relații externe”) și 31 („Politica externă, politica de securitate și apărare”).
UE a stabilit repere pentru viitoarea închidere preliminară a acestor capitole.
Capitolul 30 acoperă politica comercială comună a UE, ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare, ceea ce implică alinierea cu legislația comercială a UE, angajamentele internaționale și pozițiile relevante ale politicii externe.
Capitolul 31 acoperă politica externă comună, politica de securitate și apărare a UE, inclusiv alinierea cu pozițiile externe ale UE, declarațiile politice, sancțiunile și măsurile restrictive.