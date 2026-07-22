Ucraina, România și UE transmit mesaje de susținere noului Guvern de la Chișinău.

Premierii Ucrainei și României, precum și Delegația Uniunii Europene la Chișinău, au transmis mesaje de felicitare noului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, după învestirea Guvernului.

Oficialii au exprimat disponibilitatea de a continua cooperarea cu noul executiv, transmite ipn.md.

Premierul Ucrainei, Serghei Korețki, numit recent în funcție, a transmis într-un mesaj publicat pe platforma X că este pregătit să colaboreze cu Guvernul de la Chișinău pentru aprofundarea parteneriatului bilateral. Printre priorități, oficialul ucrainean a menționat extinderea cooperării transfrontaliere, consolidarea rezilienței energetice și îmbunătățirea conectivității dintre cele două state.

Și premierul interimar al României, Ilie Bolojan, i-a transmis felicitări lui Vasile Tofan și i-a urat succes în exercitarea mandatului, reafirmând sprijinul Bucureștiului pentru cooperarea bilaterală. „Este important să continuăm să avansăm cu proiectele pe care le avem pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare în transporturi și energie, la cele din domeniile culturii și educației. Ne bucurăm și salutăm progresele Chișinăului în procesul de aderare la UE și, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, România rămâne cel mai activ și devotat susținător”, a menționat Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe platforma X.

Delegația Uniunii Europene la Chișinău a transmis că este pregătită să colaboreze cu noul Guvern pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE, consolidarea rezilienței țării și obținerea unor beneficii concrete pentru cetățeni.

Noul Guvern a depus jurământul de învestitură la o zi după ce a primit votul de încredere al Parlamentului. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de premier de președinta Maia Sandu, la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, după demisia lui Alexandru Munteanu.