Trubca și Cojuhari au recunoscut că au efectuat tranzacții comune, dar neagă un parteneriat de afaceri.

Afacerile deputatului PAS Alexandr Trubca scot la iveală noi detalii, inclusiv tranzacții comune cu exponenți ai partidului de guvernare.

Fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, plecat din funcție în urma scandalului gestionării dubioase de fonduri de la MoldATSA, și parlamentarul Trubca au confirmat că firmele pe care le dețin au cumpărat împreună un teren cu suprafața de 30 de ari în satul Trușeni, tranzacția fiind realizată prin intermediul companiilor lor, informează ziua.md.

Totodată, cei doi resping informațiile potrivit cărora ar avea afaceri comune sau că ar fi parteneri într-un proiect imobiliar din aceeași comună.

Declarațiile au fost făcute pentru portalul NewsMaker după apariția în spațiul public a informațiilor potrivit cărora fostul șef al APP ar fi partenerul de afaceri al deputatului Trubca. Roman Cojuhari a declarat că nu este implicat în proiectul imobiliar dezvoltat de parlamentar în Trușeni și că nu este asociat al acestuia.

„Nu am absolut nimic cu acel proiect”, a afirmat fostul director al APP.

Totuși, Cojuhari a recunoscut că firma pe care o deține are o legătură cu cea a deputatului printr-o tranzacție imobiliară, precizând însă că nu cunoaște detaliile, deoarece compania este administrată de fratele său. Potrivit declarației sale de avere și interese personale pentru anul 2025, Roman Cojuhari este proprietarul companiei „RV ProInvest”, specializată în intermediere imobiliară și publicitate.

Și Alexandr Trubca a confirmat că nu desfășoară afaceri împreună cu fostul șef al APP, însă a explicat că firmele lor au cumpărat în comun un teren în Trușeni.

„Din apartamentele sau din bunurile viitoare pe care le dețin prin proiectul imobiliar de Trușeni am înstrăinat trei din ele și am achiziționat un alt teren, în care am o doime și o altă doime o are compania a cărui proprietar, din câte știu, este domnul Cojuhari.

E o tranzacție standard, trecută prin sistemul bancar, cu bani transferați, tot oficial. Și banii pe care eu i-am investit provin din proiectul despre care am vorbit astăzi”, a declarat deputatul.

Potrivit lui Trubca, terenul cumpărat de cele două companii are o suprafață de 30 de ari, iar „QNA-Consulting SRL”, fondată de parlamentar, a achitat pentru cota sa aproximativ 1,8 milioane de lei.

Deputatul a subliniat că pe acel teren nu urmează să fie construit un nou proiect imobiliar.

„Nu cred că avem acum capacitate financiară. A fost cumpărat doar ca investiție, atât. Nu e vorba despre proiect imobiliar”, a menționat acesta.

Subiectul a ajuns în atenția publică după ce Alexandr Trubca a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, detalii despre investiția sa imobiliară din Trușeni, înainte de publicarea unei investigații jurnalistice. Deputatul a declarat atunci că toate acțiunile sale au fost legale și că este pregătit să prezinte documentele care confirmă acest lucru.

Deputatul PAS Alexandr Trubca a anunțat că a solicitat Agenției Naționale de Integritate să verifice dacă există eventuale conflicte de interese în legătură cu activitatea sa de fondator al unei companii.

Trubca a relatat că în septembrie 2024 i s-a propus să participe la achiziționarea unui teren de 0,8 hectare din comuna Trușeni, destinat construcțiilor. Potrivit acestuia, terenul era proprietate privată, iar Planul Urbanistic General al localității, aprobat în 2015, permitea edificarea unor blocuri de locuit cu până la nouă niveluri.

Parlamentarul afirmă că, neavând resursele necesare pentru investiție, a apelat la un prieten cu posibilități financiare, care ulterior a făcut donații către PAS în campania electorală din 2025.