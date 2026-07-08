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rupor.md logorupor
8 Iulie 2026, 14:04
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Trubca explică participarea sa într-un proiect de construcție: Afacerea este afacere

Deputatul PAS Alexandru Trubca a declarat că nu vede nicio problemă ca un deputat să se ocupe de afaceri, dacă activitatea este legală și nu are legătură cu statul.

Trubca explică participarea sa într-un proiect de construcție: Afacerea este afacere.
Trubca explică participarea sa într-un proiect de construcție: Afacerea este afacere.

La conferința de presă, el a explicat participarea sa în compania QNA-Consulting SRL, creată pentru un proiect investițional în Trușeni, transmite rupor.md.

Trubca a spus că a decis să prezinte public documentele și explicațiile înainte de apariția materialului jurnalistic despre activele sale, deoarece în societate există neîncredere față de reprezentanții puterii, iar explicațiile ulterioare ar fi putut fi percepute ca o justificare.

„Am considerat corect să vin cu o explicație factuală, care să permită tuturor celor care vor urmări materialul să o compare cu documentele concrete pe care le am și pe care le ofer societății”, a spus deputatul.

Potrivit lui Trubca, QNA-Consulting SRL a fost creată în octombrie 2024 pentru un proiect investițional concret, legat de cumpărarea a trei terenuri cu o suprafață totală de aproximativ 0,8 ha în comuna Trușeni. El susține că nu a gestionat compania personal, iar din prima zi acest lucru a fost făcut de un administrator plătit. Deputatul a declarat că legea nu îi interzice să fie fondatorul companiei, deoarece incompatibilitatea se referă exact la conducerea afacerii.

„Să începem cu faptul că activitatea economică nu este incompatibilă cu o funcție publică, indiferent dacă este vorba despre un deputat sau altă funcție. Compania pe care am fondat-o, și repet, nu am gestionat-o nici măcar o zi, a fost creată pentru un proiect investițional concret”, a spus Trubca.

Răspunzând la întrebarea despre partea morală a afacerii în timpul mandatului de deputat, Trubca a declarat că nu vede nicio problemă, dacă nu există legături cu statul, conflicte de interese și intervenții în activitatea instituțiilor de stat.

„Afacerea este afacere. Indiferent de mărime, format și structură. Important este să fie făcută corect, legal, din surse transparente și, repet, fără implicarea statului. Dacă nu ar fi fost o afacere în domeniul imobiliar, ci un magazin de produse de curățenie, ar fi fost vreo diferență? Cred că nu”, a declarat deputatul.

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