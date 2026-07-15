Tofan va prezenta Parlamentului programul și componența noului Guvern săptămâna viitoare

Candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofilat, va prezenta marți Parlamentului programul și componența noului Guvern, după care va solicita votul de încredere al deputaților pentru cabinetul său.

Ședința plenară este programată pentru 21 iulie, ora 11:00, transmite tv8.md.

Săptămâna trecută, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, după consultări cu fracțiunile parlamentare, la propunerea PAS, a înaintat candidatura lui Tofan pentru funcția de prim-ministru.

În această săptămână, el are întâlniri cu miniștrii interimari, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, societății civile și fracțiunilor parlamentare. În cadrul consultărilor se discută versiunea finală a programului de activitate al Guvernului și lista candidaților pentru funcțiile ministeriale.

Conform legislației, pentru obținerea votului de încredere Guvernul are nevoie de sprijinul majorității deputaților aleși (PAS deține majoritate absolută și poate vota singură pentru Guvern). După obținerea votului de încredere în Parlament, președintele va putea numi noua componență a cabinetului de miniștri.