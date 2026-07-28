Tofan va prezenta noua politică fiscală, susținută de Guvern și Parlament.

Prim-ministrul Moldovei, Vasile Tofan, va prezenta săptămâna viitoare politica bugetar-fiscală actualizată.

Documentul va fi susținut în totalitate atât de Guvern, cât și de majoritatea parlamentară, pentru a evita neînțelegerile apărute în timpul dezbaterii versiunii anterioare, în perioada activității cabinetului lui Alexandru Munteanu. Despre aceasta a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, transmite Radio Moldova.

Potrivit ministrului, noul premier va aduce o serie de modificări, însă conceptul de bază al documentului va rămâne neschimbat.

„Domnul Tofan este o persoană foarte energică, cu multe idei, care a adus în echipa guvernamentală un suflu de optimism și este capabil să mobilizeze toți participanții. Exact acest lucru ne-a lipsit până acum”, a menționat Perciun, vorbind despre prima săptămână de lucru cu noul șef al Guvernului.

El a adăugat că în noul cabinet sunt discutate activ problemele cheie, astfel încât deciziile adoptate să corespundă politicii de stat și să poată fi implementate cu succes.

„Este foarte important și, cred, a devenit o lecție învățată din experiența anterioară. În perioada imediat următoare este necesar să clarificăm o serie întreagă de aspecte, inclusiv politica bugetar-fiscală și cea salarială. Există și crize curente care trebuie depășite. Este un început dificil pentru orice echipă, dar energia domnului Tofan, disponibilitatea sa de a intra în detalii, de a discuta deciziile și de a le coordona în cadrul echipei vor permite ca acest Guvern să fie sută la sută eficient”, a spus ministrul.

Potrivit lui Perciun, conceptul noii politici bugetar-fiscale va fi prezentat săptămâna viitoare, iar până pe 6 august documentul urmează să fie elaborat și supus consultărilor publice.

„Ne așteptăm ca atunci proiectul să fie publicat pentru dezbatere. Sunt absolut convins că, după consultările interne și externe, toate măsurile planificate vor fi implementate. Prim-ministrul este liderul echipei, iar cuvântul său trebuie să aibă o importanță decisivă în luarea deciziilor, însă acest lucru nu exclude discuțiile interne pentru elaborarea inițiativelor optime”, a subliniat ministrul.

Noua politică bugetar-fiscală prevede măsuri pentru rezolvarea atât a sarcinilor pe termen scurt, cât și a celor pe termen lung.

În special, Guvernul intenționează să accelereze implementarea proiectelor de investiții care sunt în prezent întârziate din cauza procedurilor birocratice la construcția întreprinderilor, achiziția terenurilor sau extinderea afacerilor.

„Poziția Guvernului este extrem de clară: vor fi adoptate măsuri țintite, se va îmbunătăți interacțiunea cu mediul de afaceri, iar acolo unde investițiile sunt blocate din cauza birocrației, va urma o intervenție personală a Guvernului”, a declarat Perciun.

Măsurile suplimentare de natură pe termen mediu și lung vor fi prezentate de premierul Vasile Tofan săptămâna viitoare.

„Desigur, există modificări față de versiunea anterioară. După ce Guvernul va prezenta documentul, acesta va fi susținut politic în totalitate de toți, inclusiv de colegii noștri din Parlament, ceea ce este perfect firesc”, a concluzionat ministrul.

Guvernul condus de Vasile Tofan, aprobat de Parlament la 21 iulie, a preluat oficial mandatul la 22 iulie, după depunerea jurământului.

Printre primele priorități ale noului cabinet se numără reducerea salariilor nejustificat de mari, combaterea cheltuielilor ineficiente ale fondurilor bugetare, reforma sistemului de control al afacerilor și realizarea reformei fiscale.