Tofan: Situația privind vizita unei delegații din Afganistan este stânjenitoare și inacceptabilă

Prim-ministrul Vasile Tofan susține că aprobarea vizitei unei delegații din Afganistan în Moldova a devenit urmare a unei erori în evaluarea situației și a unei coordonări insuficiente între instituțiile de stat.

Premierul a reamintit că Republica Moldova nu recunoaște guvernul talibanilor.

Vasile Tofan a explicat că o companie din Moldova, care deja efectuează livrări în Uzbekistan, a solicitat sprijin pentru extinderea exportului de produse agricole în Afganistan. Astfel de livrări, în sine, nu sunt interzise de regimul de sancțiuni al Uniunii Europene, deoarece restricțiile se aplică unor persoane și organizații concrete, nu comerțului, în general, cu produse agricole din Afganistan.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a transmis o solicitare corespunzătoare către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migrație și Poliția de Frontieră. Persoanele care au ajuns în Moldova nu se aflau în listele de sancțiuni, Inspectoratul General pentru Migrație a dat o concluzie pozitivă, iar MAE le-a eliberat vize. Consultarea cu Serviciul Informații și Securitate nu era obligatorie, astfel încât instituția nu a fost implicată în examinarea problemei.

„Procedura a fost respectată formal, însă fără evaluarea necesară politică și diplomatică. Este evident că o chestiune sensibilă a fost examinată ca un caz administrativ obișnuit. În urma acestuia, a fost adoptată o decizie eronată.

Mecanismele de funcționare ale statului nu trebuie să se reducă la parcurgerea formală a procedurilor. Instituțiile de stat sunt obligate să țină cont de context, de riscurile posibile și de consecințele deciziilor luate.

Înțeleg solicitarea publică privind demisiile. Cel mai simplu drum este să găsești un „țap ispășitor” și să anunți că problema este închisă. Abordarea responsabilă constă în a stabili cine anume poartă responsabilitatea și în a înlătura deficiențele mecanismului care a permis apariția acestei situații, introducând reguli mai clare și coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic. Totodată, va fi revizuit și mecanismul de consultare cu Serviciul de Informații și Securitate.

Toate persoanele cu funcții de răspundere din cadrul instituțiilor de stat trebuie să își asume responsabilitatea personală atunci când semnează documente sau iau decizii. Noi administrăm nu hârtii, ci o țară, așadar trebuie să manifestăm o responsabilitate mult mai mare la luarea deciziilor", a menționat premierul.