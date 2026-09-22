Tofan: Situația de pe Nistru nu trebuie să devină obiectul speculațiilor politice.

Situația hidrologică din bazinul Nistrului este complexă și trebuie abordată cu responsabilitate, fără a fi transformată într-un subiect de speculații politice, consideră prim-ministrul Vasile Tofan.

Șeful Guvernului a atras atenția în Parlament asupra nivelului scăzut al lacului de acumulare Novodnestrovsk și asupra riscurilor pe care le generează această situație, transmite moldpres.md.

„Este o chestiune prea importantă pentru a fi discutată într-o manieră speculativă și transformată în tot felul de manevre politice”, a declarat astăzi Vasile Tofan, în ședința Parlamentului.

El a menționat că, în ultima perioadă, în lacul de acumulare Novodnestrovsk au ajuns volume mici de apă, pe fondul deficitului de precipitații din zona Carpaților.

„Puteți vedea că, în ultima perioadă, acolo au ajuns doar câte 22 m³/s de apă, deoarece în Carpați a fost foarte puțină zăpadă. Astfel, nivelul lacului de acumulare a scăzut de la cota normală de 120 de metri la 111 metri”, a spus Tofan.

Potrivit lui, scăderea nivelului lacului de acumulare generează și riscuri tehnologice. „Ca să înțelegeți, riscurile tehnologice apar deja la nivelul de 112 metri”, a declarat oficialul.

Vasile Tofan a avertizat, de asemenea, asupra consecințelor acestei situații pentru localitățile din regiune. „Voi spune mai mult: nivelul actual al apei reprezintă o amenințare foarte mare pentru orașul Hotin”, a declarat prim-ministrul.

Ministerul Mediului a comunicat că, în primele 20 de zile ale lunii septembrie, afluxul mediu de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk a fost de circa 23 m³/s, în timp ce deversările în aval s-au menținut la nivelul de 60 m³/s. În această perioadă, în lacul de acumulare au intrat circa 40,3 milioane de metri cubi de apă, iar volumul apei deversate a constituit aproximativ 103,7 milioane de metri cubi.

La începutul lunii septembrie, nivelul apei în lacul de acumulare era de 111,83 metri, iar la 20 septembrie era estimat la circa 111,15 metri, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 68 de centimetri în 20 de zile. Ministerul Mediului a explicat că situația este determinată în principal de nivelul scăzut al scurgerii apei în cursul superior și de deficitul de precipitații în partea superioară a bazinului Nistrului.