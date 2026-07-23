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bani.md logobani
23 Iulie 2026, 10:00
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Tofan: Prima încercare de reformă fiscală a fost un eșec

Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că până pe 6 august Guvernul va prezenta o nouă versiune a reformei fiscale, după ce prima încercare de promovare a acesteia s-a dovedit un eșec.

Tofan: Prima încercare de reformă fiscală a fost un eșec.
Tofan: Prima încercare de reformă fiscală a fost un eșec.

Șeful Executivului a declarat că își asumă personal responsabilitatea pentru pregătirea reformei și va participa direct la elaborarea acesteia, scrie bani.md.

Deschizând ședința Guvernului, Tofan a recunoscut că prima încercare de a realiza reforma fiscală „a fost un eșec”, menționând că aceasta a fost lansată într-o perioadă nefavorabilă, inclusiv pe fundalul scandalului legat de MoldATSA.

„Trebuie să realizăm reforma fiscală. Trebuie să reducem taxele pe muncă, trebuie să reducem taxele pe investiții, pentru a stimula mai mulți oameni să muncească și să investească, dar veniturile pierdute trebuie compensate din alte surse”, a declarat premierul.

Potrivit lui Tofan, Guvernul ia în considerare posibilitatea majorării taxelor pe bunuri și activități considerate dăunătoare, în special pe produsele din tutun și alcool, precum și pe jocurile de noroc. În ceea ce privește acciza la motorină, premierul a menționat că această problemă este mai complexă, însă impactul asupra agricultorilor va fi compensat prin returnarea sumelor corespunzătoare fermierilor.

Șeful Executivului a confirmat, de asemenea, că autoritățile intenționează să revină la discutarea unificării cotei TVA, însă acest proces poate fi unul gradual.

„Am auzit observațiile exprimate data trecută și considerăm că trebuie să le luăm în considerare cât mai mult posibil. Dar tot trebuie să mergem spre unificarea TVA. Poate treptat, nu imediat până la 20%”, a spus Tofan.

Premierul a subliniat că reforma fiscală este o temă sensibilă și a îndemnat miniștrii să se abțină de la declarații individuale privind conținutul acesteia până la elaborarea unei poziții unice a Guvernului. De asemenea, a confirmat că modificările fiscale nu vor afecta sectorul farmaceutic.

Vasile Tofan i-a solicitat ministrei Finanțelor, Victoria Belous, ca noua reformă fiscală să fie făcută publică până la 6 august, precizând că își asumă responsabilitatea politică pentru acest proiect și că va participa personal la elaborarea lui.

Proiectul politicii fiscale și bugetare pentru anul 2027, pregătit de fostul ministru al finanțelor Andrian Gavriliță, a stârnit un val de critici din partea comunității de afaceri și a opoziției. Nemulțumirea cea mai mare a provocat-o propunerile de a elimina o serie de facilități fiscale și de a unifica cota TVA la nivelul de 20% pentru mai multe categorii de bunuri și servicii considerate social importante.

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bani.md logobani
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