Tofan pledează pentru extinderea finanțării BERD pentru companii și agricultură.

Prioritățile dezvoltării economice a Republicii Moldova și extinderea cooperării cu BERD au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și de directorul BERD pentru Ucraina și Moldova, Arvid Tuerkner.

Premierul Tofan a remarcat contribuția Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) la modernizarea economiei Republicii Moldova și a subliniat interesul Guvernului pentru consolidarea parteneriatului și atragerea unui volum mai mare de investiții în sectoarele cu potențial de creștere, transmite moldpres.md.

„Avem un parteneriat solid cu BERD și vrem să-l ridicăm la un nivel și mai înalt. Prioritatea noastră este să accelerăm creșterea economică, să sprijinim companiile capabile să majoreze exporturile și să investim în domeniile în care Republica Moldova își poate valorifica mai bine potențialul. Contăm pe BERD în ceea ce privește mobilizarea unor noi investiții și finanțarea economiei noastre”, a declarat prim-ministrul.

Părțile au discutat despre extinderea finanțării sectorului privat, sprijinirea companiilor cu potențial de dezvoltare, îmbunătățirea accesului la finanțare, stimularea exporturilor, precum și despre investițiile în energetică, infrastructură și agricultură.

Un subiect important al întrevederii a fost dezvoltarea infrastructurii de irigare, care reprezintă o prioritate pentru Guvern și este necesară pentru creșterea productivității și competitivității agriculturii. Reprezentanții BERD și-au exprimat disponibilitatea de a dezvolta cooperarea în acest domeniu și au menționat intenția de a semna un nou proiect în această direcție până la sfârșitul anului.

Directorul BERD pentru Ucraina și Moldova, Arvid Tuerkner, a confirmat angajamentul băncii de a sprijini Republica Moldova în accelerarea creșterii economice și promovarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

BERD este unul dintre principalii parteneri investiționali ai Republicii Moldova. În prezent, portofoliul băncii în țara noastră depășește 1,3 miliarde de euro și include 74 de operațiuni active. De la începutul activității sale în Republica Moldova, în 1992, instituția a investit peste 3,1 miliarde de euro în 200 de proiecte.