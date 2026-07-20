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rupor.md logorupor
20 Iulie 2026, 20:01
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Tofan planifică reintegrarea țării: Fondul de convergență și extinderea serviciilor publice

Programul de activitate al Guvernului, propus de Vasile Tofan, prevede apropierea regiunii transnistrene de spațiul constituțional al Moldovei și extinderea legislației naționale pe întreg teritoriul țării.

Tofan planifică reintegrarea țării: Fondul de convergență și extinderea serviciilor publice.
Tofan planifică reintegrarea țării: Fondul de convergență și extinderea serviciilor publice.

Scopul principal al documentului este „reintegrarea pașnică și ireversibilă a țării”, cu consolidarea suveranității și integrității teritoriale, informează rupor.md.

Conform programului Guvernului, unul dintre instrumentele cheie ale reintegrării va fi Fondul de convergență, care ar trebui să înceapă activitatea la 1 ianuarie 2027.

Fondul va finanța proiecte în domenii precum educația, sănătatea, infrastructura locală, alimentarea cu apă și canalizarea, serviciile sociale, cultura și dezvoltarea conectivității între regiuni.

Documentul prevede, de asemenea, extinderea accesului locuitorilor din regiunea transnistreană la documentele emise de autoritățile constituționale, serviciile medicale, plățile sociale, programele de ocupare a forței de muncă și alte servicii publice.

O atenție deosebită este acordată protecției drepturilor fundamentale ale cetățenilor, inclusiv libertății de circulație, dreptului de proprietate, posibilității de a primi educație în limba română și libertății de exprimare.

În domeniul securității, programul prevede continuarea dialogului pentru rezolvarea problemelor locuitorilor regiunii, precum și monitorizarea permanentă a situației în Zona de securitate.

În document se propune, de asemenea, transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională și continuarea eforturilor de retragere a trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.

Integrarea europeană este numită principalul instrument de modernizare a țării și de apropiere a tuturor regiunilor de standardele Uniunii Europene. În special, programul prevede pregătirea pentru aplicarea legislației europene în regiunea transnistreană.

Vasile Tofan va prezenta marți în Parlament programul de activitate al guvernului și componența echipei sale, după care va solicita votul de încredere al deputaților.

Conform Constituției Republicii Moldova, guvernul poate fi aprobat prin majoritatea voturilor deputaților aleși.

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