Tofan: Obligația noastră este să concentrăm eforturile pentru a deschide restul capitolelor de negociere.

Obligația autorităților de la Chișinău este să concentreze toate eforturile pentru a deschide restul capitolelor de negociere și a semna Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

De această părere este candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, după ce Republica Moldova a deschis negocierile pentru Clusterul 6 „Relații externe” la Bruxelles, transmite moldpres.md.

Vasile Tofan a punctat că Republica Moldova a reușit în doar patru ani să depună cererea de aderare la UE, să obțină statutul de țară-candidată la aderare, să organizeze un Summit al Comunității Politice Europene, să obțină Planul de Creștere și să participe la trei conferințe interguvernamentale RM-UE.

Aceste rezultate au fost completate cu deschiderea astăzi a negocierilor pentru clusterul 6, „Politica comercială externă” și „Politica externă de securitate și apărare”, după ce în luna iunie a fost deschis clusterul 1 „Valori fundamentale”.

Potrivit lui Vasile Tofan, „aceste rezultate se datorează efortului extraordinar al guvernelor Republicii Moldova din ultimii ani, al instituțiilor, dar și al puterii cetățenilor de a menține direcția europeană.

„Obligația noastră este să concentrăm toate eforturile pentru a deschide restul capitolelor de negociere și a semna Tratatul de Aderare. Nu avem dreptul să nu reușim”, a conchis Vasile Tofan.

Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis astăzi negocierile de aderare pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, în cadrul celei de-a treia Conferințe interguvernamentale Republica Moldova–Uniunea Europeană, desfășurată la Bruxelles.

Deschiderea Clusterului 6 are loc la doar o lună după deschiderea negocierilor pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar decizia marchează o nouă etapă în procesul de aderare și confirmă avansarea negocierilor în baza progreselor realizate, a reformelor susținute și a încrederii reciproce. Clusterul 6 cuprinde domenii precum politica externă, de securitate și apărare, precum și politica comercială comună a Uniunii Europene.