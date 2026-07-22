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protv.md logoprotv
22 Iulie 2026, 18:03
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Tofan: Nu vreau să cresc vârsta de pensionare

Prim-ministrul ales, Vasile Tofan, a declarat că în următorii ani nu intenționează să majoreze vârsta de pensionare, în ciuda dezechilibrului tot mai mare din sistemul public de pensii.

Tofan: Nu vreau să cresc vârsta de pensionare.
Tofan: Nu vreau să cresc vârsta de pensionare.

În opinia sa, deficitul trebuie acoperit prin reforme și o utilizare mai eficientă a activelor de stat. Despre aceasta a declarat în emisiunea În Profunzime, transmite protv.md.

Vasile Tofan a menționat că situația demografică pune o presiune tot mai mare asupra sistemului de pensii, însă consideră că majorarea vârstei de pensionare este o soluție greșită.

„Poziția mea privind vârsta de pensionare este foarte clară: nu vreau să cresc vârsta de pensionare în anii următori”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul desemnat a subliniat, de asemenea, că în prezent raportul dintre cetățenii activi și pensionari provoacă o îngrijorare serioasă.

„Astăzi, pentru un pensionar există doar 1,1 angajat. Avem deja un deficit destul de mare în fondul de pensii”, a spus Vasile Tofan.

În opinia sa, Guvernul trebuie să caute alte surse pentru echilibrarea fondului de pensii, fără a transfera această povară asupra viitorilor pensionari.

„Trebuie găsite alte metode pentru a echilibra fondul de pensii și să se implementeze treptat al doilea pilon de pensii — Pilonul II”, a menționat Vasile Tofan.

Totodată, premierul desemnat consideră că statul ar trebui să se ocupe mai activ de vânzarea activelor de stat utilizate ineficient.

„Trebuie să fim mai ambițioși în privința vânzării activelor de stat care sunt folosite ineficient, devin obiect de abuzuri și sursă de venit pentru diverse persoane corupte. Fondurile obținute din privatizare pot fi direcționate pentru acoperirea deficitului fondului de pensii”, a declarat Vasile Tofan.

În concluzie, el a subliniat că, în opinia sa, reformarea sistemului de pensii trebuie făcută fără creșterea vârstei de pensionare, folosind măsuri care să asigure sustenabilitatea financiară pe termen lung a fondului de pensii. 

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