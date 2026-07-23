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protv.md logoprotv
23 Iulie 2026, 07:36
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Tofan: Nu mi-au impus nicio condiție la numirea în funcția de premier

Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că propunerea de a conduce Guvernul i-a fost făcută de Maia Sandu la câteva zile după demisia fostului prim-ministru Alexandru Munteanu. Potrivit lui Tofan, a acceptat imediat.

Tofan: Nu mi s-au impus condiții la numirea în funcția de premier.
Tofan: Nu mi s-au impus condiții la numirea în funcția de premier.

„Doamna președintă Maia Sandu m-a sunat. Trebuie să spun că de data aceasta nu am stat mult pe gânduri — am reacționat imediat. Am spus că, dacă partidul de guvernământ consideră că pot servi țara mea, sunt gata să o fac”, a declarat premierul, scrie protv.md.

Premierul a amintit, de asemenea, că toamna trecută s-a discutat deja posibilitatea numirii sale, însă atunci a refuzat pentru că nu era pregătit să părăsească activitatea din sectorul privat.

„În octombrie am ezitat. Atunci, probabil, nu am avut suficientă hotărâre să părăsesc sectorul privat. De data aceasta mi-am spus că nu poți să rămâi veșnic în zona de confort. Uneori trebuie să ieși din ea și să începi să acționezi”, a spus Tofan.

Răspunzând la întrebarea dacă a purtat negocieri înainte de a accepta să conducă Guvernul, Vasile Tofan a declarat că a ales o altă abordare.

„În loc să pun condiții în spatele ușilor închise, am decis să-mi expun public viziunea despre viitorul Moldovei. Mi s-a părut corect ca oamenii să știe în ce cred și ce reforme consider necesare”, a afirmat el.

Tofan a negat, de asemenea, informațiile potrivit cărora partidul PAS i-ar fi impus condiții pentru acceptarea funcției.

„Nu mi s-au pus condiții. Avem priorități comune — integrarea europeană, reforma justiției, modernizarea instituțiilor de stat. Dacă este vorba despre componența Guvernului, am avut libertatea de a lua decizii privind candidații la ministere. În același timp, există o înțelegere clară: dau tuturor o șansă, dar dacă nu vor fi rezultate, îmi asum responsabilitatea de a face schimbările de cadre necesare”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a subliniat că intenționează să conducă Guvernul până la sfârșitul mandatului său și să implementeze reforme, chiar dacă unele dintre ele vor fi dificile și nepopulare.

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