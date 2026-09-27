Tofan: Moldova poate deveni un hub pentru export și comerț în întreaga regiune

Republica Moldova poate deveni un hub pentru export și comerț pentru întreaga regiune și o platformă de acces la piețele UE.

Declarația a fost făcută de prim-ministrul Vasile Tofan, care, în timpul vizitei sale la New York, a fost invitat la o emisiune Fox News Podcasts, moderată de Brian Kilmeade, transmite moldpres.md.

Premierul a îndemnat companiile străine să analizeze oportunitățile investiționale oferite de țara noastră.

„Moldova are o piață internă mică, de aceea șansa noastră este să devenim o țară cât mai prietenoasă cu mediul de afaceri și să ne poziționăm ca un hub pentru export și comerț pentru întreaga regiune. Tocmai de aceea primim investițiile cu multă deschidere”, a menționat prim-ministrul.

Vasile Tofan a mai remarcat că Republica Moldova poate deveni o platformă pentru viitorul proces de reconstrucție a Ucrainei, precum și pentru accesul pe piețele UE.

„Suntem o țară candidată la aderarea la UE și sperăm că până în 2030 vom deveni membri cu drepturi depline ai uniunii. Nu suntem o piață mare, însă suntem o țară flexibilă, cu o reglementare mult mai favorabilă, care oferă acces la piața UE, de exemplu, companiilor americane. Eu vin din sectorul privat, iar planul meu este să mă concentrez în primul rând pe economie, afaceri și investiții, nu pe politică”, a declarat Tofan.

Prim-ministrul a profitat de ocazie pentru a mulțumi poporului american și actualei administrații pentru contribuția directă la securitatea energetică a Republicii Moldova.

„De exemplu, administrația SUA ne-a ajutat să construim o linie electrică de 400 kV, care ne conectează cu România. Aceasta ne ajută să importăm și să exportăm energie electrică, inclusiv în Ucraina. Ambasadorul nostru în SUA chiar a numit-o "Trump Liberty Line"”, a declarat Vasile Tofan.

În interviu au fost abordate, de asemenea, războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei și atacurile hibride rusești împotriva țării noastre și a statelor din Europa de Est. Premierul Tofan a reconfirmat că Moldova își menține angajamentul față de statutul de neutralitate, iar aderarea la NATO nu se află pe agenda țării.

Prim-ministrul Vasile Tofan se află, în perioada 23-26 septembrie, într-o vizită la New York pentru a participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. El va avea întrevederi bilaterale și va lua cuvântul la ședința plenară a Adunării Generale a ONU.