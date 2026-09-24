Tofan: Moldova nu consideră iminentă amenințarea unui atac militar din partea Rusiei.

Totodată, șeful Guvernului, Vasile Tofan, a menționat că survolurile tot mai frecvente ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova ar putea fi o modalitate de a testa reacția țărilor NATO.

„Nu considerăm că un astfel de atac este inevitabil. Cred că Rusia încearcă să testeze țările NATO”, a declarat Vasile Tofan într-un interviu acordat jurnalistului CNN Jim Sciutto, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, relatează realitatea.md.

Prim-ministrul a vorbit despre dronele care pătrund în spațiul aerian al Moldovei, iar unele dintre ele își continuă deplasarea spre România. Potrivit lui Tofan, incidente similare au loc și în Polonia.

Întrebat dacă aceste incidente ar putea indica pregătirea unei invazii militare, prim-ministrul a declarat că, în prezent, Chișinăul nu consideră o astfel de amenințare inevitabilă.

«Totodată, nu considerăm că, în acest moment, există o amenințare directă pentru Republica Moldova sub forma unei posibile invazii militare», a menționat el.

Jurnalistul CNN l-a întrebat, de asemenea, pe Tofan despre atacul cu dronă produs în perioada în care președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, se afla în Moldova și dacă Zelenski ar fi putut fi ținta atacului.

Prim-ministrul a menționat că astfel de incidente au devenit mai frecvente. Potrivit lui, doar în august, în Moldova au fost înregistrate mai multe survoluri ale dronelor decât pe parcursul întregului an 2025.

«În ziua în care avionul președintelui Ucrainei zbura, într-adevăr, o dronă a lovit un obiect aflat la aproximativ 160 de kilometri de aeroport», a declarat Tofan.

Totodată, prim-ministrul nu a susținut că Zelenski a fost ținta atacului. El consideră însă că astfel de acțiuni ar putea continua.

«Cred că astfel de acțiuni de intimidare vor continua», a declarat Vasile Tofan.