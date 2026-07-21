Tofan, în Parlament: Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate.

Vasile Tofan a prezentat în Parlament programul Guvernului, afirmând că Moldova se confruntă cu probleme economice și demografice serioase, dar nu a ratat șansa de a transforma procesul de aderare la UE într-un motor al țării.

În discursul susținut în Parlament, Vasile Tofan a declarat că programul de guvernare propus nu este „o strategie de sertar”, ci un plan construit pornind de la problemele reale cu care se confruntă Republica Moldova, transmite stiri.md.

Premierul desemnat a vorbit despre deficitul bugetar, presiunea asupra sistemului de pensii, scăderea populației și încetinirea economiei, subliniind că „problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate”.

„Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni”, a declarat Vasile Tofan.

Acesta a afirmat că prioritatea Guvernului va fi relansarea economiei prin reducerea birocrației, digitalizarea serviciilor publice și crearea unui mediu mai prietenos pentru antreprenori.

Potrivit lui Tofan, autorizațiile inutile vor fi eliminate, interacțiunile fiscale și vamale vor fi digitalizate, iar întreprinderile care respectă legea nu vor mai fi supuse controalelor repetate fără justificare.

În discurs, premierul desemnat a anunțat și obiectivul de a dubla exporturile de produse și servicii tehnologice până în 2029, de a extinde accesul companiilor la finanțare și de a transforma diplomația într-un instrument de promovare a investițiilor și exporturilor.

Un alt obiectiv este reducerea deficitului bugetar și eficientizarea cheltuielilor publice, fără majorarea nejustificată a poverii fiscale asupra contribuabililor corecți.

Referindu-se la investițiile publice, Vasile Tofan a spus că fondurile disponibile prin Planul de Creștere al Uniunii Europene trebuie transformate în proiecte concrete, precum drumuri, poduri, spitale, școli, sisteme de alimentare cu apă și infrastructură energetică.

În agricultură, Guvernul își propune să treacă de la modelul bazat pe compensații după calamități la unul orientat spre investiții în irigații, procesare și tehnologizare, astfel încât fermierii să fie mai puțin vulnerabili în fața secetei.

Premierul desemnat a reiterat că una dintre principalele ținte ale mandatului este pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și semnarea Tratatului de Aderare până la sfârșitul anului 2028.

„Oamenii și întreprinderile nu trebuie să aștepte ziua formală a aderării pentru a simți beneficiile”, a declarat Vasile Tofan, subliniind că integrarea europeană trebuie să aducă rezultate concrete încă din perioada negocierilor.