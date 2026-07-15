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omniapres.md logoomniapres
15 Iulie 2026, 20:01
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Tofan, după întâlnirea cu antreprenorii: Unele măsuri fiscale sunt inevitabile

Candidatul la funcția de prim-ministru, Vasile Tofilat, s-a întâlnit cu reprezentanții micilor afaceri și ai Asociației Investitorilor din Moldova (AIM).

Tofan, după întâlnirea cu antreprenorii: Unele măsuri fiscale sunt inevitabile.
Tofan, după întâlnirea cu antreprenorii: Unele măsuri fiscale sunt inevitabile.

În cadrul consultărilor, el a declarat că unele dintre măsurile fiscale pregătite de autorități sunt inevitabile.

În cadrul întâlnirii, Tofan a declarat că intenționează să îmbunătățească dialogul dintre Guvern și mediul de afaceri, precum și să elimine obstacolele care împiedică activitatea companiilor, scrie omniapres.md.

„Până acum am fost de aceeași parte a mesei — ne-am confruntat cu aceleași probleme și am căutat împreună soluții. Acum sarcina mea este să aud la timp antreprenorii, să înțeleg unde apar obstacole și să ajut la eliminarea lor”, a declarat candidatul la funcția de premier.

El a subliniat că în spatele fiecărei afaceri stau oameni care au riscat să investească și să muncească în Republica Moldova, de aceea statul trebuie să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea lor.

„Statul nu trebuie să le pună bețe în roate, ci să le facă viața mai ușoară”, a spus Tofan.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și măsurile fiscale pregătite de autorități. Potrivit lui Tofan, unele dintre ele sunt necesare în condițiile actuale, în timp ce altele necesită revizuire.

„Am discutat deschis și măsurile fiscale necesare — unele sunt dificile, dar inevitabile în situația actuală, iar altele trebuie revizuite”, a menționat el.

La final, candidatul la funcția de premier a declarat că dorește să restabilească încrederea antreprenorilor în instituțiile statului, pentru ca aceștia să fie pregătiți să investească, să dezvolte afaceri și să creeze noi locuri de muncă în țară.

„Vreau să restabilesc încrederea și optimismul antreprenorilor, ca să investească cu curaj, să se dezvolte și să creeze locuri de muncă aici, în Moldova”, a concluzionat Vasile Tofan.

Vasile Tofan a fost propus candidat la funcția de premier de președinta Maia Sandu, la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după demisia lui Alexandru Munteanu. După formarea componenței Guvernului și pregătirea programului de activitate, el va trebui să se adreseze Parlamentului pentru votul de încredere în vederea aprobării noului cabinet de miniștri.

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