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30 Iulie 2026, 09:01
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Tofan, despre unire: Nu contează ce cred eu despre asta

Potrivit prim-ministrului Vasile Tofan, problema unirii este prea importantă și prea rezonantă pentru ca decizia să fie luată fără participarea cetățenilor Republicii Moldova și României.

Tofan, despre unire: Nu contează ce cred eu despre asta.
Tofan, despre unire: Nu contează ce cred eu despre asta.

Potrivit acestuia, tocmai ei trebuie să ofere un răspuns înainte ca această variantă să poată fi luată în considerare ca plan „B”.

„Chiar îmi este incomod să vorbesc în astfel de termeni.

Avem un plan clar „A” - să aducem această țară în Uniunea Europeană și să încheiem negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028. Suntem concentrați pe acest plan”, a declarat Tofan.

„Nu contează ce cred eu personal despre asta. Important este ce gândesc poporul României și poporul Moldovei. Cred că trebuie să îi ascultăm”, a spus premierul.

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