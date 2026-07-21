Tofan, despre premiile scandaloase din sectorul de stat: Nu voi tolera așa ceva.

Candidatul la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a numit „abuz” cazurile mediatizate de acordare nejustificată a unor plăți mari angajaților instituțiilor de stat.

„Împărtășesc indignarea dumneavoastră și a oamenilor față de salariile indecent de mari. În opinia mea, cazurile semnalate în mass-media reprezintă abuzuri. Dacă doriți un răspuns direct, nu voi tolera astfel de situații”, a declarat Tofan în Parlament, citat de rupor.md.

Candidatul la funcția de premier a subliniat că statul trebuie să ofere salarii competitive specialiștilor greu de găsit pe piața muncii. În primul rând, acest lucru se referă la angajații din domeniul tehnologiilor informaționale și securității cibernetice.

„Cred în meritocrație. Există într-adevăr competențe rare în IT și securitate cibernetică, care sunt greu de găsit. În astfel de cazuri, statul trebuie să angajeze oameni și să le plătească decent, altfel nu îi vom putea atrage”, a explicat el.

Totuși, majoritatea cazurilor discutate în presă, potrivit lui Tofan, nu au fost legate de atragerea specialiștilor rari.

„Multe dintre cazurile făcute publice erau de cu totul altă natură. Acestea au fost într-adevăr abuzuri și manifestări de tupeu. Împărtășesc pe deplin indignarea oamenilor și îmi asum responsabilitatea pentru elaborarea regulilor care să prevină astfel de situații”, a subliniat candidatul.

Dacă la numire sau la primirea plăților s-a încălcat legislația, materialele trebuie să primească o evaluare juridică.

„Unde se va constata încălcarea legii, justiția trebuie să-și facă datoria și să primească libertatea deplină pentru restabilirea dreptății”, a concluzionat Tofan.