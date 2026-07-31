Tofan, despre declarația de avere: Totul vom dezvălui, chiar și copiii vor afla ce a dobândit tatăl lor.

„Îmi fac griji în legătură cu această temă. În termen de 30 de zile de la numire, în cazul meu — până la 21 august, trebuie să depun o declarație privind bunurile și interesele personale. Va fi una amplă. O pregătim, totul va fi făcut public. Chiar și copiii mei vor afla ce a dobândit tatăl lor”, a declarat Vasile Tofan, transmite tvrmoldova.md.

Răspunzând la întrebarea privind interesul presei față de averea sa, premierul a exprimat speranța că documentul va fi analizat fără un entuziasm excesiv.

„Sper, fără fanatism. Stres a fost deja suficient. Sincer, nu am dorit niciodată, inclusiv în creșterea copiilor, ca astfel de subiecte să fie discutate. Trăim modest, fără să punem accent pe bani și, sincer, acesta nu este cel mai bun exemplu pentru educație. Această temă îmi provoacă stres, dar legea este legea, o vom respecta și voi publica declarația privind bunurile”, a spus Tofan.

Înainte de a fi numit în funcția de prim-ministru, Vasile Tofan și-a dobândit averea în sectorul privat. Întrucât nici el, nici soția sa nu au lucrat anterior în instituții publice din Republica Moldova, nu au fost obligați să depună declarații privind bunurile.