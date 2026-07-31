theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvrmoldova.md logotvrmoldova
31 Iulie 2026, 12:51
8 714
Copiază linkul
Link copiat

Tofan, despre declarația de avere: Totul vom dezvălui, chiar și copiii vor afla ce a dobândit tatăl lor

În direct, în cadrul emisiunii de la postul TV8, șeful Guvernului a declarat că va respecta cerințele legii, deși această temă îi provoacă disconfort.

Tofan, despre declarația de avere: Totul vom dezvălui, chiar și copiii vor afla ce a dobândit tatăl lor.
Tofan, despre declarația de avere: Totul vom dezvălui, chiar și copiii vor afla ce a dobândit tatăl lor.

„Îmi fac griji în legătură cu această temă. În termen de 30 de zile de la numire, în cazul meu — până la 21 august, trebuie să depun o declarație privind bunurile și interesele personale. Va fi una amplă. O pregătim, totul va fi făcut public. Chiar și copiii mei vor afla ce a dobândit tatăl lor”, a declarat Vasile Tofan, transmite tvrmoldova.md.

Răspunzând la întrebarea privind interesul presei față de averea sa, premierul a exprimat speranța că documentul va fi analizat fără un entuziasm excesiv.

„Sper, fără fanatism. Stres a fost deja suficient. Sincer, nu am dorit niciodată, inclusiv în creșterea copiilor, ca astfel de subiecte să fie discutate. Trăim modest, fără să punem accent pe bani și, sincer, acesta nu este cel mai bun exemplu pentru educație. Această temă îmi provoacă stres, dar legea este legea, o vom respecta și voi publica declarația privind bunurile”, a spus Tofan.

Înainte de a fi numit în funcția de prim-ministru, Vasile Tofan și-a dobândit averea în sectorul privat. Întrucât nici el, nici soția sa nu au lucrat anterior în instituții publice din Republica Moldova, nu au fost obligați să depună declarații privind bunurile.

Sursă
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici