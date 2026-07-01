Tofan, despre amânarea introducerii taxelor pentru Transnistria: Nu grăbim situația

Introducerea TVA și a accizelor pentru o serie de mărfuri din Transnistria a fost amânată până la 1 septembrie. Potrivit prim-ministrului Vasile Tofan, această măsură este necesară pentru integrarea economică treptată a regiunii.

„Nu forțăm situația. Dorim să integrăm treptat oamenii de acolo în spațiul nostru economic”, a declarat Tofan, citat de realitatea.md.

Potrivit prim-ministrului, procesul de apropiere economică a celor două maluri ale Nistrului este deja în curs, iar numărul locuitorilor din regiunea transnistreană care lucrează pe malul drept a crescut semnificativ.

„Dacă anul trecut zilnic câteva mii de persoane mergeau de pe malul stâng pe malul drept la muncă, astăzi sunt peste 40.000 zilnic”, a spus el.

Tofan a menționat că locuitorii de pe malul stâng al Nistrului, care au cetățenia Republicii Moldova, beneficiază de servicii sociale, pensii și alte facilități oferite de stat, indiferent de locul de reședință.

„În prezent, cheltuim aproximativ 20–50 de milioane de lei pentru accesul la servicii sociale pentru cetățenii noștri din Republica Moldova cu pașaport moldovenesc, care locuiesc pe malul stâng al Nistrului”, a declarat șeful Guvernului.

Potrivit lui Tofan, introducerea taxelor nu are ca scop obținerea unor venituri suplimentare la buget, ci este menită să compenseze parțial cheltuielile statului pentru cetățenii din regiune.

„Mesajul pe care îl transmitem oamenilor de acolo și autorităților de acolo este că introducem aceste taxe nu atât pentru că vrem să obținem bani în plus pentru noi. Avem cheltuieli pentru populația de pe malul stâng al Nistrului, pentru cetățenii noștri din Republica Moldova cu pașapoarte moldovenești, iar aceste taxe sunt menite să acopere o parte din aceste cheltuieli”, a declarat șeful Guvernului.

Prim-ministrul a subliniat, de asemenea, că statul nu poate face diferențe între cetățenii Republicii Moldova în funcție de locul de reședință.

„Nu putem împărți moldovenii dacă au pașaport moldovenesc și sunt cetățeni, indiferent dacă locuiesc pe malul drept sau pe malul stâng al Nistrului. Atât acolo, cât și aici locuiesc cetățenii noștri”, a spus Tofan.

El a numit introducerea acestor taxe o măsură de justiție economică și egalitate.

TVA și accizele pentru unele mărfuri importate de agenții economici de pe malul stâng al Nistrului vor începe să se aplice de la 1 septembrie, și nu de la 1 august, cum era planificat inițial. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a declarat că amânarea a fost determinată de motive obiective, inclusiv necesitatea finalizării consultărilor publice.