Tofan creează un „centru de comandă” pentru proiecte blocate de ani de zile.

Guvernul pregătește crearea unei structuri unice care va gestiona proiectele strategice ale Republicii Moldova, încercând să accelereze investițiile majore care, în unele cazuri, rămân ani la rând în stadiul de planificare.

Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că noua structură, denumită provizoriu „Moldova Project”, trebuie să preia implementarea proiectelor majore din domeniile infrastructurii, sănătății, irigațiilor, energiei și transporturilor, relatează bani.md.

„Moldova are nevoie de proiecte mari, iar acestea trebuie să avanseze rapid, nu timp de decenii”, a declarat șeful Guvernului.

Tofan a dat ca exemplu câteva proiecte discutate de mulți ani, printre care spitalele regionale din Bălți și Cahul, sistemele de irigații din sudul țării, infrastructura de transport, aeroportul din nordul țării și un penitenciar modern la Chișinău, al cărui proiect a fost început în 2013 și nu este finalizat nici până în prezent.

Potrivit prim-ministrului, motivul blocării proiectelor nu este întotdeauna lipsa finanțării. Problema constă și în capacitățile limitate ale instituțiilor de a transforma proiectele din documente în lucrări reale.

„În multe cazuri, problema nu este lipsa banilor, ci capacitățile slabe de implementare: responsabilitățile sunt repartizate între prea multe instituții, specialiștii sunt prea puțini, iar proiectele avansează prea lent”, a explicat Tofan.

Noua structură trebuie să reunească într-o singură echipă specialiști în inginerie, management de proiect, achiziții publice și organizarea licitațiilor, managementul contractelor, finanțe și drept. Aceasta se va ocupa de pregătirea proiectelor, organizarea achizițiilor, monitorizarea lucrărilor și finalizarea investițiilor.

„Vrem o echipă mică și foarte bună”, a declarat prim-ministrul.

Tofan susține că modelul este inspirat din experiența unor țări precum Lituania, Irlanda și Muntenegru, unde capacitățile de implementare a proiectelor majore au fost concentrate în structuri specializate.

Pentru funcția de conducător al Moldova Project, Guvernul intenționează să-l propună pe Mircea Eșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice.

„Mircea Eșanu a demonstrat că este capabil să modernizeze o instituție și nu evită problemele dificile. Exact de asta avem nevoie la Moldova Project”, a declarat Tofan.

Prim-ministrul susține că noua structură nu trebuie să ducă la extinderea aparatului de stat sau la majorarea cheltuielilor bugetare. Funcțiile urmează să fie concentrate prin reorganizarea unităților existente de implementare a proiectelor.

„Scopul nostru este să economisim bani, nu să cheltuim mai mult”, a subliniat șeful Guvernului.

Structura finală a instituției se află deocamdată în proces de aprobare.