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rupor.md logorupor
21 Iulie 2026, 18:05
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Tofan: Ceban nu a plecat de la Ministerul Sănătății din cauza criticilor aduse reformei fiscale

Emil Ceban nu a părăsit Ministerul Sănătății al Republicii Moldova din cauza criticilor aduse politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027.

Tofan: Ceban nu a plecat de la Ministerul Sănătății din cauza criticilor aduse reformei fiscale.
Tofan: Ceban nu a plecat de la Ministerul Sănătății din cauza criticilor aduse reformei fiscale.

Vasile Tofan a asigurat deputații că decizia revenirii lui Ceban la Universitatea de Medicină a fost luată de comun acord, transmite rupor.md.

În iunie, Ministerul Sănătății condus de Ceban a emis un aviz negativ de șapte pagini privind proiectul reformei fiscale, care prevedea unificarea TVA la 20% și anularea unor cote reduse.

Ceban a avertizat că modificările vor duce la o creștere în lanț a prețurilor medicamentelor și materialelor medicale, vor majora cheltuielile spitalelor și vor reduce capacitatea statului de a compensa medicamentele pentru persoanele cu boli cronice și categoriile vulnerabile.

„Desigur, toți ne dorim ca taxele să fie colectate cât mai mult și ca acești bani să fie direcționați spre domeniul social și sănătate. Dar astăzi Republica Moldova nu este pregătită pentru asta”, a spus Ceban.

La ședința Parlamentului, lui Tofan i s-a cerut să spună dacă această poziție a fost motivul înlocuirii ministrului Sănătății în componența propusă a Guvernului.

„Îl respect foarte mult pe Emil Ceban. Este o persoană principială, care a realizat multe în domeniul medical. Vreau să asigur că declarația sa privind majorarea TVA nu este motivul pentru care nu a intrat în Guvern”, a răspuns candidatul la funcția de premier.

Potrivit lui Tofan, s-a decis împreună ca Ceban să revină la conducerea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

„Împreună cu Emil Ceban am decis că acesta va fi formatul. El va reveni în funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie, deoarece dorește să continue această activitate. În același timp, va rămâne parte a echipei extinse. Mai mult, Emil Ceban susține candidatura lui Alexandru Gasnaș și vorbește bine despre el”, a declarat Tofan.

Alexandru Gasnaș, propus pentru funcția de ministru al Sănătății al Moldovei, este medic neurolog și a deținut anterior funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății. Potrivit lui Tofan, el cunoaște bine atât problemele profesionale, cât și cele sistemice din domeniul sănătății.

Sursă
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