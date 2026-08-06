Tofan anunță posibile deconectări de curent în evantai: Atunci oamenii vor începe să economisească.

Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova poate recurge la întreruperi programate de tip „evantai” ale furnizării energiei electrice, în contextul deficitului de resurse energetice.

Potrivit acestuia, o astfel de măsură ar putea îndemna cetățenii să consume mai chibzuit energia electrică. Totodată, el a menționat că „există opinii potrivit cărora aceasta ar fi o soluție corectă”, transmite unimedia.info.

„Este posibil ca acest mesaj să fie într-adevăr auzit după primele deconectări în regim de evantai. Și este posibil să ne fie greu să obținem astfel de schimbări, până nu vom lua decizia corespunzătoare. Există opinii potrivit cărora ar fi mai corect să nu cumpărăm energie electrică scumpă de la bursă, ci să introducem deconectări în regim de evantai, adică un blackout gestionat.

Atunci, posibil, când fiecare dintre noi va sta fără energie electrică jumătate de oră seara, mesajul va ajunge mai bine și vom deveni mai economicoși ca societate”, a declarat premierul, în direct la emisiunea Secretele Puterii de la Jurnal TV.

Anterior, Vasile Tofan a declarat că situația din sectorul energetic rămâne dificilă și că Republica Moldova ar putea pierde posibilitatea de a procura chiar și energie electrică de avarie din Ucraina.

Potrivit premierului, țara nu a reușit să asigure aproximativ 130 MWh energie electrică, iar deficitul apărut a trebuit să fie acoperit prin achiziții la bursă, la prețuri de două-trei ori mai mari decât cele obișnuite.

O astfel de situație a apărut după ce, seara, pe 4 august, Republica Moldova s-a confruntat cu un deficit de energie electrică.