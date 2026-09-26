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bani.md logobani
26 Septembrie 2026, 14:00
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Tofan: Am renunțat la gazul rusesc, dar pentru noi acest lucru are propriul său preț

Importul de resurse energetice în Republica Moldova constituie circa 10% din produsul intern brut al țării.

Tofan: Am renunțat la gazul rusesc, dar pentru noi acest lucru are propriul său preț.
Tofan: Am renunțat la gazul rusesc, dar pentru noi acest lucru are propriul său preț.

Declarația a fost făcută de prim-ministrul Vasile Tofan într-un interviu pentru Bloomberg, în timpul vizitei sale la New York.

„Din punct de vedere economic, importurile de resurse energetice reprezintă aproximativ 10% din PIB-ul nostru”, a declarat șeful Guvernului, informează bani.md.

Potrivit lui Tofan, Moldova și-a diversificat sursele de aprovizionare și a renunțat la gazul rusesc. Acest lucru a permis sporirea securității energetice a țării, însă are un cost financiar.

„Ne-am diversificat aprovizionarea și am renunțat la gazul rusesc. Dar acest lucru are un cost pentru noi”, a menționat premierul.

El a subliniat, de asemenea, că actuala creștere a prețurilor internaționale la gaze exercită o presiune suplimentară asupra sistemului energetic.

Totodată, ponderea surselor regenerabile de energie în Moldova a crescut semnificativ. Potrivit lui Tofan, în ultimii cinci ani aceasta a crescut practic de la zero până la aproape 30%.

Moldova se confruntă în prezent din nou cu o volatilitate ridicată pe piața energetică. Guvernul declară că peste 90% din gazele necesare pentru iarnă au fost deja contractate. În același timp, o parte semnificativă a acestor volume este legată de indicele european TTF.

Aceasta înseamnă că contractele încheiate nu fixează costul final al gazului: acesta depinde de situația de pe piață la momentul livrării.

În prima jumătate a lunii septembrie, prețul gazului la hubul olandez TTF era de aproximativ 84 de euro/MWh, ceea ce corespunde la peste 1.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi. Acest nivel este cu aproximativ 50% mai mare decât indicatorul utilizat la calcularea tarifului actual la gaz în Moldova. 

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