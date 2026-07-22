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realitatea.md logorealitatea
22 Iulie 2026, 07:36
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Tofan a refuzat să reducă numărul ministerelor: Nu vreau să fiu populist

Candidatul desemnat la funcția prim-ministru, Vasile Tofan, a explicat de la tribuna Parlamentului de ce nu reduce numărul ministerelor, subiect care a fost discutat de nenumărate ori în ultima perioadă.

Tofan a refuzat să reducă numărul ministerelor: Nu vreau să fiu populist.
Tofan a refuzat să reducă numărul ministerelor: Nu vreau să fiu populist.

„Primul meu instinct a fost, într-adevăr, să revedem numărul ministerelor, inclusiv, eventual, în ideea comasării. Și am avut o dezbatere, prin intern, pe acest subiect. Recunosc că această discuție a fost. Eu sunt însă o persoană a datelor. Și m-am uitat la date. Înțelegeți, chiar dacă aș dori să fac astfel de comasări, beneficiile lor ar fi mult inferioare acelei disruperi care ar fi cauzate de ele. De exemplu, să luăm, veșnica victimă a astfel de comasări este cultura. Veșnic este băgată în alt minister. Avem la cultura, la moment, sub 50 de oameni care lucrează. Care ar fi efectul economic a unei comasări, de exemplu, a Ministerului Culturii? În comparație cu disruperea care o cauzează, foi de antet nou, ștampile noi, reorganizare nouă. Oamenii nu fac nimic timp de 3 luni pentru că așteaptă efectul acestei comasări. Și mi-am spus că nu vreau să fiu populist, nu vreau să fiu o persoană care vine doar să bifeze politic acolo cu, uite, am comasat 2 sau 3 ministere, creând mult mai mult haos în proces…”, explică Tofan, citat de realitatea.md.

În prezent, în Republica Moldova există 14 ministere.  În structura Guvernului Republicii Moldova sunt aprobați 2 vicepremieri fără portofoliu.

Până la preluarea puterii de către PAS în august 2021, în Republica Moldova existau 9 ministere.

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realitatea.md logorealitatea
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